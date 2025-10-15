İhtiyaç kredilerinde son durum! 150 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre, ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 3 Ekim ile sona eren haftada 1 trilyon 923,83 milyar liraya yükseldi.

Söz konusu haftada ihtiyaç kredisi hacminde yaklaşık 11,5 milyar liralık artış gerçekleşti. Bu artışın, önceki hafta gerçekleşen 37 milyar liralık yükselişin gerisinde kalması ve haftalık bazda ihtiyaç kredisi talebinin gerilemesi dikkatlerden kaçmadı.

KREDİ FAİZLERİ SABİT KALDI

İhtiyaç kredisi faizlerine bakıldığında ise bu hafta yeni bir düşüşün yaşanmadığı görüldü. Eylül enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ekim ayı TÜFE verisinin de yüksek gelebileceği yönündeki tahminler, faizlerde gevşeme hızını durdurdu.

Merkez Bankasının dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için “daha sınırlı faiz indirimine gidebileceği” yönündeki beklentiler, bankaların da “bekle-gör” konumuna geçmesini beraberinde getirdi.

1 ve 2 yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde son görünüm şöyle:

1 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,29

-ON Dijital: %3,39

-QNB: %3,59

-Denizbank: %3,61

İlgili Haber Borsa 3 haftada yüzde 10 geriledi! En çok bu hisseler değer kaybetti

150 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 150 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi tutarı: 150 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %2,99

-Aylık taksit: 15 bin 878 TL

-Toplam geri ödeme: 191 bin 401 TL

2 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,19

-ON Dijital: %3,19

-QNB: %3,24

-Denizbank: %3,34

150 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 150 bin TL ihtiyaç kredisinin 24 ay vadede güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi tutarı: 150 bin TL

-Kredi vadesi: 24 ay

-Kredi oranı: %2,99

-Aylık taksit: 9 bin 725 TL

-Toplam geri ödeme: 234 bin 252 TL