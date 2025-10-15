Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > İhtiyaç kredilerinde son durum! 150 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

İhtiyaç kredilerinde son durum! 150 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İhtiyaç kredilerinde son durum! 150 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının, enflasyonda düşüş sürecinin devamı için “daha sınırlı faiz indirimine gidebileceği” yönünde beklentiler artarken, son dönemde bankaların da kredilerde “bekle-gör” konumuna geçtiği görüldü. İhtiyaç kredilerinde bu hafta yeni indirim gözlemlenmedi. 15 Ekim 2025 itibarıyla en ucuz ihtiyaç kredisi hangi bankalarda? 150 bin TL kredinin 12 ve 24 ay vadede güncel geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre, ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 3 Ekim ile sona eren haftada 1 trilyon 923,83 milyar liraya yükseldi.

Söz konusu haftada ihtiyaç kredisi hacminde yaklaşık 11,5 milyar liralık artış gerçekleşti. Bu artışın, önceki hafta gerçekleşen 37 milyar liralık yükselişin gerisinde kalması ve haftalık bazda ihtiyaç kredisi talebinin gerilemesi dikkatlerden kaçmadı.

KREDİ FAİZLERİ SABİT KALDI

İhtiyaç kredisi faizlerine bakıldığında ise bu hafta yeni bir düşüşün yaşanmadığı görüldü. Eylül enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ekim ayı TÜFE verisinin de yüksek gelebileceği yönündeki tahminler, faizlerde gevşeme hızını durdurdu.

Merkez Bankasının dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için “daha sınırlı faiz indirimine gidebileceği” yönündeki beklentiler, bankaların da “bekle-gör” konumuna geçmesini beraberinde getirdi.

İhtiyaç kredilerinde son durum! 150 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar? - 1. Resim

1 ve 2 yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde son görünüm şöyle:

1 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,29

-ON Dijital: %3,39

-QNB: %3,59

-Denizbank: %3,61

150 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 150 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadede güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi tutarı: 150 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %2,99

-Aylık taksit: 15 bin 878 TL

-Toplam geri ödeme: 191 bin 401 TL

2 YIL VADEDE EN UCUZ KREDİLER

-TEB: %2,99

-Alternatif Bank: %3,19

-ON Dijital: %3,19

-QNB: %3,24

-Denizbank: %3,34

150 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 150 bin TL ihtiyaç kredisinin 24 ay vadede güncel geri ödeme tablosu:

-Kredi tutarı: 150 bin TL

-Kredi vadesi: 24 ay

-Kredi oranı: %2,99

-Aylık taksit: 9 bin 725 TL

-Toplam geri ödeme: 234 bin 252 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Esad rejimi, katliamları örtbas etmek için toplu mezarları gizlice taşıdı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu bal öyle bir yerde üretiliyor ki... İnsan ayağı değmiyor, tadan bir daha istiyor - EkonomiBu balın üretildiği yere insan ayağı değmiyor! Kilosu bin TLTÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı belli oldu - EkonomiÜcretli çalışan sayısı belli olduKişi başı 11 bin 702 lira! Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı - EkonomiEvde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandıPetrol ucuzladı, akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela hafta sonu değişecek - EkonomiAkaryakıta indirim geliyor80 gram et dönerin fiyatı sosyal medyayı ikiye böldü! Kimi fırsatçı diyor kimi serbest piyasa - Ekonomi80 gram et dönerin fiyatı gündem olduBorsa 3 haftada yüzde 10 geriledi! En çok bu hisseler değer kaybetti - EkonomiBorsa 3 haftada yüzde 10 geriledi!
Sonraki Haber Yükleniyor...