Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Emrah sahnelere dönüyor… Yeni imajını herkes Özcan Deniz’e benzetti

Emrah sahnelere dönüyor… Yeni imajını herkes Özcan Deniz’e benzetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emrah sahnelere dönüyor… Yeni imajını herkes Özcan Deniz’e benzetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Küçük Emrah’ lakaplı ünlü şarkıcı Emrah, uzun bir aranın ardından sahnelere görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Hem müziği hem de oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Emrah, sahneye dönüş haberini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni imajıyla da dikkat çeken ismin son paylaşımındaki hali takipçileri tarafından meslektaşı Özcan Deniz’e benzetildi.

Bir döneme damgasını vuran ve hafızalara kazınan ‘Götür Beni Gittiğin Yere’, ‘Ağla Gözbebeğim’, ‘Bizi Kimse Ayıramaz’, ‘Boynu Bükükler’ gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Emrah, zaman zaman özel hayatı ve yaptığı yatırımlarla gündeme gelse de uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.

8 KASIM’DA ARABESK RÜZGARI ESTİRECEK

Çocuk yaşta başladığı sanat yolculuğuna yıllar içinde hem oyunculuk hem de müzik alanında başarılar ekleyen Emrah, bu kez 8 Kasım’da İstanbul Günay Restaurant’ta sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 

Sahneye olan özlemini dile getiren sanatçı, duygularını müzik aracılığıyla paylaşmaya her zamankinden daha hazır olduğunu ifade ederken, konserinde hem eski kuşaklara nostalji dolu bir gece yaşatmayı hem de genç dinleyicileri arabesk müzikle yeniden buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Emrah sahnelere dönüyor… Yeni imajını herkes Özcan Deniz’e benzetti - 1. Resim

HERKES ÖZCAN DENİZ’E BENZETTİ

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren 54 yaşındaki Emrah, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeni imajını da hayranlarının beğenisine sundu.

Yeni tarzı, kısa sürede dikkat çekti ve birçok takipçisi tarafından meslektaşı Özcan Deniz’e benzetildi. Özellikle Özcan Deniz’in bir projeye hazırlık sürecinde uzattığı saç ve sakallarıyla sosyal medyada gündem olması, Emrah’ın imaj değişikliğini de benzer yorumlarla karşı karşıya getirdi.

GAYRİMENKUL İMPARATORLUĞU: 300 DAİRE, AYLIK 10 MİLYON TL GELİR

Öte yandan yıllar boyunca seslendirdiği unutulmaz şarkılarla büyük bir dinleyici kitlesi edinen ünlü isim, son dönemde ise milyonları bulan servetiyle çok konuşuluyor. Pek çok ünlü isim gibi kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih eden Emrah’ın, yıllar içinde adeta bir gayrimenkul imparatorluğu kurduğu konuşuluyor. İddialara göre, ünlü şarkıcının Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaklaşık 300 dairesi bulunuyor. Emrah dairelerden 10 milyon TL değerinde aylık gelir elde ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

HMGS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?Polonya'da aile vahşeti: 27 yıl boyunca kayıp sanılmıştı... Meğer tek göz odaya hapsedilmiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu - MagazinBeklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli olduBir dönem Türkiye’nin gündemindeydiler… Müge Anlı’da evlenen çift, ormanda yaşıyor - MagazinCanlı yayında evlendiler, şimdi ormanda yaşıyorlarKobra Murat “Cinayeti çözdüm” demişti! Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz harekete geçti - Magazin“Cinayeti çözdüm” demişti! Kobra Murat'a suç duyurusuKuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu - MagazinKuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu6. kattan düşmüştü! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu - MagazinGüllü'nün kesin ölüm nedeni belli olduOrganize İşler’in Saruhan’ı geri döndü! Kıvanç Tatlıtuğ’un değişimi şaşırttı - MagazinOrganize İşler’in Saruhan’ı geri döndü! Kıvanç Tatlıtuğ’un değişimi şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...