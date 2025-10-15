Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Beklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu

Beklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tanıtım fragmanlarıyla izleyicilerde büyük merak uyandıran ATV dizisi "Kuruluş Orhan" başlıyor. Tarihi ve epik anlatımıyla dikkat çeken yapımın yayın tarihi belli oldu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'nin hayatını ve imparatorluğun temellerinin nasıl sağlamlaştırıldığını konu alan dizinin ekrana geleceği tarih açıklandı.

Kuruluş Orhan dizisinin yayınlanan son tanıtımında, başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği Orhan Bey karakterinin, “Şimdi vakit gölgesi çağları aşacak ulu bir devlete dönüşme vaktidir” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Etkileyici savaş sahneleri, görkemli prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken tanıtım kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi. Üstelik sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de ses getirdi.

DÜNYAYI EKRANA KİLİTLİYOR

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Başrolde Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu yer alırken, dizi güçlü hikayesi, iddialı oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da ilgi odağı haline geldi. Yayınlanan ilk tanıtım, Türkiye’den Brezilya’ya; Suudi Arabistan’dan Fas, Cezayir ve Tunus’a; Rusya’dan İspanya’ya kadar pek çok ülkede sosyal medya gündeminde yer aldı.

Beklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu - 1. Resim

KADROYA YOK YOK

Yeni sezonda heyecan verici hikayesi, zengin evreni ve kadroya katılan önemli isimlerle dikkat çeken Kuruluş Orhan, izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başroldeki Mert Yazıcıoğlu’na Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi usta ve yetenekli oyuncular eşlik ediyor. Ayrıca dizinin önceki sezonlarından tanıdığımız Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da bu sezonda kadroda yer almaya devam ediyor.

Beklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu - 2. Resim

KURULUŞ ORHAN 29 EKİM’DE EKRANDA

Büyük beğeni toplayan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan Kuruluş Orhan, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümü, 29 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Borsa 3 haftada yüzde 10 geriledi! En çok bu hisseler değer kaybettiEmniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: Serviste en arka koltukta oturdu, canından oldu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir dönem Türkiye’nin gündemindeydiler… Müge Anlı’da evlenen çift, ormanda yaşıyor - MagazinCanlı yayında evlendiler, şimdi ormanda yaşıyorlarKobra Murat “Cinayeti çözdüm” demişti! Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz harekete geçti - Magazin“Cinayeti çözdüm” demişti! Kobra Murat'a suç duyurusuKuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu - MagazinKuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu6. kattan düşmüştü! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu - MagazinGüllü'nün kesin ölüm nedeni belli olduOrganize İşler’in Saruhan’ı geri döndü! Kıvanç Tatlıtuğ’un değişimi şaşırttı - MagazinOrganize İşler’in Saruhan’ı geri döndü! Kıvanç Tatlıtuğ’un değişimi şaşırttıUzun süredir ortalarda yoktu… Zerrin Özer’in hastaneden yaptığı paylaşım endişelendirdi - MagazinUzun süredir ortalarda yoktu… Zerrin Özer’in hastaneden yaptığı paylaşım endişelendirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...