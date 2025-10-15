Beklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu

Kuruluş Orhan dizisinin yayınlanan son tanıtımında, başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu’nun üstlendiği Orhan Bey karakterinin, “Şimdi vakit gölgesi çağları aşacak ulu bir devlete dönüşme vaktidir” sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Etkileyici savaş sahneleri, görkemli prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken tanıtım kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi. Üstelik sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de ses getirdi.

DÜNYAYI EKRANA KİLİTLİYOR

Yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Başrolde Orhan Bey rolüyle Mert Yazıcıoğlu yer alırken, dizi güçlü hikayesi, iddialı oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle yalnızca Türkiye’de değil, yurt dışında da ilgi odağı haline geldi. Yayınlanan ilk tanıtım, Türkiye’den Brezilya’ya; Suudi Arabistan’dan Fas, Cezayir ve Tunus’a; Rusya’dan İspanya’ya kadar pek çok ülkede sosyal medya gündeminde yer aldı.

KADROYA YOK YOK

Yeni sezonda heyecan verici hikayesi, zengin evreni ve kadroya katılan önemli isimlerle dikkat çeken Kuruluş Orhan, izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başroldeki Mert Yazıcıoğlu’na Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi usta ve yetenekli oyuncular eşlik ediyor. Ayrıca dizinin önceki sezonlarından tanıdığımız Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da bu sezonda kadroda yer almaya devam ediyor.

KURULUŞ ORHAN 29 EKİM’DE EKRANDA

Büyük beğeni toplayan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan Kuruluş Orhan, atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümü, 29 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.