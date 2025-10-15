Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kayseri'de sıcak saatler! Gece yarısı evi kurşuna dizildi, polis peşinde

Kayseri'de sıcak saatler! Gece yarısı evi kurşuna dizildi, polis peşinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri&#039;de sıcak saatler! Gece yarısı evi kurşuna dizildi, polis peşinde
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’de kimliği belirsiz şahısların pompalı tüfekle açtığı ateş eve isabet etti. Saçmalar evin duvarına ve camına zarar verirken, olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler inceleme yaptı, polis kaçan zanlıları arıyor.

Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi 257. Sokak’ta bulunan 3 katlı ikametin son katına kimliği belirsiz şahıslar tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşte evin duvarı ve camı zarar görürken, olayda yaralanan olmadı.

Kayseri'de sıcak saatler! Gece yarısı evi kurşuna dizildi, polis peşinde - 1. Resim

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısıBorsa 3 haftada yüzde 10 geriledi! En çok bu hisseler değer kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: Serviste en arka koltukta oturdu, canından oldu! - 3. SayfaServiste en arka koltukta oturdu, canından oldu!Gerçek yayılan kötü kokularla ortaya çıktı! Evinde yatar halde bulundu - 3. SayfaGerçek yayılan kötü kokularla ortaya çıktı! Evinde yatar halde bulunduTekirdağ'da feci ölüm! Evine giden adamı tur otobüsü ezdi - 3. SayfaTekirdağ'da feci ölüm! Tur otobüsü ezdiAksaray'da acı olay! Anne ve 1,5 yaşındaki oğlu ölü bulundu - 3. SayfaAnne ve 1,5 yaşındaki oğlu ölü bulunduCinayete jet iddianame! Hakan Çakır'ın katillerine en ağır cezalar istendi - 3. SayfaHakan Çakır'ın katillerine en ağır cezalar istendiUşak'ta yolcu otobüsünden çıkanlar 'pes' dedirtti! Şahsın valizinden 55 ruhsatsız silah çıktı - 3. SayfaUşak'ta yolcu otobüsünden çıkanlar 'pes' dedirtti!
Sonraki Haber Yükleniyor...