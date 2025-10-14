Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Uşak'ta yolcu otobüsünden çıkanlar 'pes' dedirtti! Şahsın valizinden 55 ruhsatsız silah çıktı

Uşak'ta yolcu otobüsünden çıkanlar 'pes' dedirtti! Şahsın valizinden 55 ruhsatsız silah çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Uşak&#039;ta yolcu otobüsünden çıkanlar &#039;pes&#039; dedirtti! Şahsın valizinden 55 ruhsatsız silah çıktı
Uşak, Ruhsatsız Silah, Valiz, Tutuklama, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uşak'ta, şehirler arası yolcu otobüsünde şaşırtan bir manzara ortaya çıktı. Otobüste bulunan valizlerinde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirilen yolcu tutuklandı.

Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, bagajdaki iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Uşak'ta yolcu otobüsünden çıkanlar 'pes' dedirtti! Şahsın valizinden 55 ruhsatsız silah çıktı - 1. Resim

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Valizlerin sahibi olduğu tespit edilen E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye dünya kupasına en son ne zaman katıldı?ABD-Çin ticaretinde yeni kriz: Trump tehdit etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çanakkale'de çocuk kavgası faciayı getirdi! Babalar birbirine girdi, bir kişi hayatını kaybetti - 3. SayfaÇocukların kavgasına babalar dahil oldu, 1 kişi öldü!Muş'ta tren, servise çarptı: 17 öğrenci yaralandı! - 3. SayfaMuş'ta tren, servise çarptı: Çok sayıda öğrenci yaralandı!Hakan Çakır cinayetinde iddianame tamam! İşte caniler için istenen ceza - 3. Sayfaİşte çivili sopa canileri için istenen cezaYaşlı kadının hukuk zaferi! Evinin altındaki eğlence mekanını kapattırdı - 3. SayfaYaşlı kadın, evinin altındaki eğlence mekanını kapattırdı!Antalya'da toprak kayması! İnsanlar tahliye edildi, çalışmalar durdu - 3. SayfaAntalya'da heyelan! Tahliyeler başladı, çalışmalar durduİstanbul'da akılalmaz görüntü! Kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi - 3. SayfaKendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi
Sonraki Haber Yükleniyor...