Uşak'ta yolcu otobüsünden çıkanlar 'pes' dedirtti! Şahsın valizinden 55 ruhsatsız silah çıktı
Kaynak: Anadolu Ajansı
Uşak'ta, şehirler arası yolcu otobüsünde şaşırtan bir manzara ortaya çıktı. Otobüste bulunan valizlerinde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirilen yolcu tutuklandı.
Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde şehirler arası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, bagajdaki iki valizde 55 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Valizlerin sahibi olduğu tespit edilen E.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
