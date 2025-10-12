Manisa'da dehşet evi! Komşular sese koştu, Hasbiye kurtarılamadı
Güncelleme:
Manisa’da kadın cinayeti! 34 yaşındaki Hasbiye Aybar ile 55 yaşındaki eşi Adıgüzel Aybar arasında tartışma başladı. Öfkeli adam elindeki tüfek ile genç kadını vurdu. Silah sesine koşan komşular korkunç bir manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, saat 23.30 sıralarında Turgutlu Yılmazlar Mahallesi Çağla Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.
KOMŞULAR SİLAH SESİNE KOŞTU
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adıgüzel Aybar (55) ile eşi Hasbiye Aybar (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
İddiaya göre öfkeli adamın ekindeki tüfeğin ateş almasıyla eşi Hasbiye vuruldu. Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı talihsiz kadın kurtarılamadı.
