Özel hayat ihlal edilmedi! Aldatılmayı ispat için video kaydı suç değil

Özel hayat ihlal edilmedi! Aldatılmayı ispat için video kaydı suç değil

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'da yaşanan olayda boşanma aşamasında olduğu eşini tanımadığı bir erkeğin otomobiline binerken görüp video kaydını alan kocaya, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. İstinaf delil elde etmek için kamuya açık alanda görüntü çekilmesinin suç olmadığına işaret ederek, sanık hakkında beraat kararı verdi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi da istinafın bu kararını hukuka uygun bularak onadı.

Yargıtay’dan “aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil” kararı... Muğla’da yaşayan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin gece saatlerinde tanımadığı birinin aracına bindiğini gördü. Kendi otomobiliyle takibe başlayan koca, eşini ve yanındaki kişiyi araçtan indikleri sırada cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

KOCA SUÇLU SAYILDI, HAPSE ÇARPTIRILDI

Şikâyet üzerine koca hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan dava açıldı. Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi kocayı suçlu bularak 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

"KAMUYA AÇIK ALAN" DETAYI KARARI BOZDURDU

İstinaf mahkemesi ise kaydın kamuya açık alanda aldatmayı ispat için yapıldığını belirterek kararı bozdu. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi de sanık hakkındaki beraat kararını hukuka uygun bularak onadı.

 

