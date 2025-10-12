Özel hayat ihlal edilmedi! Aldatılmayı ispat için video kaydı suç değil

Yargıtay’dan “aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil” kararı... Muğla’da yaşayan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin gece saatlerinde tanımadığı birinin aracına bindiğini gördü. Kendi otomobiliyle takibe başlayan koca, eşini ve yanındaki kişiyi araçtan indikleri sırada cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

KOCA SUÇLU SAYILDI, HAPSE ÇARPTIRILDI

Şikâyet üzerine koca hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan dava açıldı. Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi kocayı suçlu bularak 2 yıl 1 ay hapse çarptırdı.

"KAMUYA AÇIK ALAN" DETAYI KARARI BOZDURDU

İstinaf mahkemesi ise kaydın kamuya açık alanda aldatmayı ispat için yapıldığını belirterek kararı bozdu. Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi de sanık hakkındaki beraat kararını hukuka uygun bularak onadı.