Şimdi inşa zamanı! Gazzeliler acılara rağmen gelecekten umutlu

İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen binlerce Filistinli, Gazze Şeridi’nin orta kesimi ve güney bölgelerindeki sığındıkları merkezlerden eşyalarını toplayarak evlerine dönmeye devam ediyor. Reşid ve Salâhaddin Caddeleri üzerinden yapılan zorlu yolculuk, saatler sürüyor. Yakıt sıkıntısı sebebiyle az sayıda aracın çalıştığı Gazze’de, birçok kişi yaya, bazıları ise hayvanların çektiği arabalar, bisikletler veya motosikletlerle yolculuk yapıyor.

SÜRÜNEREK DE OLSA EVİME DÖNECEĞİM

İki defa evini terk etmek mecburiyetinde kaldığını söyleyen Abdülkerim el-Hadi “Yerimi değiştirirken çok büyük acılar çektim, hayat çok zordu. İnsan için kendi evinden daha iyi bir yer yok. Ne kadar uzağa giderseniz gidin eviniz yüreğinizdeki en değerli yer olarak kalıyor. Sürünerek girmemiz gerekse bile evimize geri döneceğiz. Evimin hâlini bilmiyorum, umarım yıkılmamıştır” dedi. Rimal Mahallesi sakini Ahmed el-Yazji “Savaş boyunca en az 15 defa yerimizi değiştirmek zorunda kaldık ve çok büyük acılar çektik. Çadırlarda kaldık, hayat şartları çok zordu. Allah’a şükür evimize geri dönüyoruz. Umuyoruz ki bu savaş bitecek ve son defa yer değiştirmiş olacağız” dedi.

İlgili Haber Gazze koca bir mezarlık! Şehitler enkazdan çıkarılıyor

ENKAZ ÜZERİNE ÇADIR

Birçok kişi, terk etmek mecburiyetinde kaldığı evlerine döndüğünde ise enkazla karşılaştı. Yıkılan evlerinin enkazı üzerine çadır kurmak zorunda kalan Gazzeliler yeniden inşa çalışmalarının kısa sürede başlamasını umut ettiklerini dile getirdi. Gazzeliler “Evlerimiz yıkıldı, çocuklarımız şehit oldu, ama biz dönüp evlerimizi ve hayatımızı yeniden kuracağız. Evimiz gibisi yok, bir oda bile olsa kendi evimizde olmak en iyisi” dedi.

300 BİN KONUT TAMAMEN YIKILDI

Yaklaşık 2 milyon Filistinli zorunlu göçe tabi tutulduğunu belirten Gazze’deki hükûmetin medya ofis müdürü İsmail es-Sevabite “İsrail’in saldırıları yüzünden yaklaşık 300 bin konutu tamamen, 200 bin konutu ise kısmen veya ağır hasarlı hâle geldi” dedi. Sevabite, doğrudan altyapı kayıplarının 70 milyar doları aştığını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’nin yeniden inşa sürecini bölgedeki bazı Arap ve Körfez ülkelerinin gerçekleştireceğini söylemişti. Trump, isim vermeden bu ülkelerin Gazze’nin inşa sürecinde sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtmişti.

500 BİN KİŞİ DÖNDÜ

Gazze Sivil Savunması, ateşkesin ardından 500 binden fazla Filistinlinin kuzeye döndüğünü duyurdu