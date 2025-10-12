Terörsüz Türkiye’de teminat Erdoğan! En büyük destek Doğu ve Güneydoğu’dan

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA -AK Parti’nin yaz döneminde 81 şehirde yürüttüğü Türkiye Yüzyılı buluşmalarının ilk gündem maddesi olan ‘Terörsüz Türkiye’ süreci konusunda toplumsal desteğin arttığı, ancak PKK’nın tamamen silah bırakacağına inancın ise düşük olduğu tespiti yapıldı. Parti yönetimine sunulan raporlarda, terörün sonlandırılmasıyla ilgili başlatılan sürece toplumsal desteğin yüksek olduğu, ancak provokasyon veya suistimaller konusunda da vatandaşta bir endişe bulunduğu vurgulandı.

ÖCALAN'A AF ENDİŞESİ

Özellikle PKK elebaşı Öcalan’a af getirilip getirilmeyeceği yönünde sorularla karşılaşıldığı belirtilen raporlarda, vatandaşa herhangi bir affın gündeme gelmeyeceği, şehit ve gazileri rahatsız edecek hiçbir adım atılmayacağı konusunda teminat verildiği ifade edildi. Sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat üstlenilmesinin vatandaş nezdinde bir güven unsuru olarak görüldüğü de belirtildi.

Raporlarda, “Vatandaşlarla yapılan görüşmelerde ‘Biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Bu işi bitirin. Ama istismarlara karşı da dikkatli olun. Birileri bu işin bitmesini istemeyecektir’ şeklinde uyarılar da yapıldı” değerlendirmesi yer aldı. Sürece en büyük destek ise Doğu ve Güneydoğu’dan geldi. Bu bölgelerde yapılan saha çalışmalarıyla ilgili olarak, “Süreç sebebiyle bölgede bir canlılık ve hareketlilik var. Hem ekonomik hem turizm hem de siyasi açıdan. Bir an önce sürecin tamamlanmasına yönelik umutlar çok yüksek. En büyük destek bu bölgeden geliyor” ifadeleri kullanıldı.

KOMİSYON İLK OLARAK G.DOĞU'YA GİDECEK

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, “Bundan sonrası için anaların ağlamamasını ve hiçbir şekilde terörün konuşulmadığı bir Türkiye’yi hedefliyoruz. Önümüzdeki hafta komisyonumuz Diyarbakır’ı ziyaret edecek. TBMM dışında bir başka yerde komisyon olarak ilk ziyaret Diyarbakır’a yapılmış olacak” dedi.