Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Savunma sanayinde yeni sahne! Altay tankının teslimat tarihi belli oldu

Savunma sanayinde yeni sahne! Altay tankının teslimat tarihi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Savunma, Tank, ALTAY, Türkiye, Yeni Nesil, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye, savunma sanayindeki başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana muharebe tankı ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanmasına yönelik geliştirilen ALTAY Tankı Projesi'nde ilk teslimat 28 Ekim'de yapılacak.

Kahramankazan'da kurulan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi için resmi açılış töreni düzenlenecek.

Tesisin 28 Ekim'deki açılış töreninde, seri üretimi başlayan ALTAY tanklarının ilk teslimatı da gerçekleştirilecek.

İthal güç grubuyla başlayan seri üretim süreci, yerli BATU Güç Grubu ile devam edecek. Proje kapsamında 85 T1, 165 T2 konfigürasyonunda olmak üzere 250 tank, Kara Kuvvetleri Komutanlığına kazandırılacak.

Savunma sanayinde yeni sahne! Altay tankının teslimat tarihi belli oldu - 1. Resim

"YENİ ALTAY" TANKI SAHNEYE ÇIKIYOR

ALTAY Tankı prototipleri üzerinde ihracat lisansı engeli sebebiyle yapılan yerlileştirme ve kazandırılan ilave yetenekler sonrasında çok daha üstün yeteneklere sahip "YENİ ALTAY" tankı ortaya çıktı.

ALTAY Tankı'na kazandırılan yetenekler arasında aktif koruma sistemi, yeni güç grubu, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi, yenilenen araç kontrol sistemi, yerlileştirilen sistemler (hız azaltan, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop, rotor gibi) yer alıyor.

Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı ALTAY, yakın coğrafyada son dönemde yaşanan muharebe deneyimlerinden ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğe yönelik ihtiyaçlarından yola çıkılarak geliştirilen yeni koruma konseptine göre yeniden tasarlandı ve ALTAY T1 konfigürasyonuna yükseltildi.

ALTAY T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditler dikkate alınarak geliştirilmiş pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşturulan çepeçevre zırh koruması ile güçlü bir korumaya sahip olacak.

Savunma sanayinde yeni sahne! Altay tankının teslimat tarihi belli oldu - 2. Resim

ÖZELLİKLERİ NELER?

Muharebe sahasının en güçlü tank tehditlerine ve en gelişmiş güdümlü anti-tank füzelerine karşı etkin pasif zırh korumasının yanında, özellikle RPG tehditlerine karşı yeni nesil reaktif zırh (ERA) ve kafes zırh ile tüm anti-tank roket ve güdümlü füzelerine karşı 360 derece koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi de ALTAY T1 Ana Muharebe Tankı'na entegre edilerek tüm koruma sistemi güncellendi.

ALTAY T1'de ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi yer alacak.

Modern muharebe koşullarında önemli görevler üstlenecek ALTAY, yüksek teknoloji silah sistemleri sayesinde sağlayacağı üstün ateş gücünü, gelişmiş atış kontrol sistemleri ile en yüksek isabet oranlarıyla son kullanıcıların hizmetine sunacak. Mürettebatın korunması, yeni nesil hibrit koruma sistemleriyle sağlanacak. Bu sayede manevra kabiliyeti, çeviklik ve beka optimize edilecek.

Savunma sanayinde yeni sahne! Altay tankının teslimat tarihi belli oldu - 3. Resim

BMC tarafından güç grubu dahil yenilenen ve yerlileştirilen sistemleriyle ALTAY Ana Muharebe Tankı, seri üretim testleri için 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Seri üretim, tankın ilave yetenekler kazanacağı T2 konfigürasyonuyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Norveç, İsrail'i 10 dakikada darmadağın etti: Önce protesto, sonra gol yağmuruErol Bulut, Süper Lig'e resmen geri döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meteoroloji haritası güncellendi: İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı!  - Gündemİstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Enflasyonu tek haneye indireceğiz - Gündem"Enflasyonu tek haneye indireceğiz"Papara’da 12 milyarlık yasa dışı bahis trafiği: 25 şüpheliye ağır ceza talebi - GündemPapara’da 12 milyarlık yasa dışı bahis trafiğiÇorum otogarında büyük soygun! Görevli, hesabına 1,5 milyon lira geçirmiş - GündemOtobüs terminalinde büyük soygun!Bakan Göktaş: Aile Yılı’nda 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledik - GündemBakan Göktaş: Aile Yılı’nda 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledikFreni boşalan araç, dükkana daldı! Kazadan kıl payı kurtuldu - GündemFreni boşalan araç, dükkana daldı! Kazadan kıl payı kurtuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...