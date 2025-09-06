Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan’ın gündemi Türkiye oldu! "Altay ve Çelik Kubbe düşmana korku veriyor"

- Güncelleme:
Yunanistan’ın gündemi Türkiye oldu! &quot;Altay ve Çelik Kubbe düşmana korku veriyor&quot;
To Vima gazetesi, seri üretime geçen Altay tankı ile teslimatına başlanan yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe’yi öne çıkararak, ‘Dostlara güven, düşmanlara korku veriyor’ ifadelerine yer verdi.

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden To Vima, Türkiye’nin yerli ana muharebe tankı Altay’ın seri üretime geçtiğini manşetine taşıdı. 

Altay tankının seri üretimini ayrıntılarıyla aktarılırken şu ifade kullanıldı:

“Türk tankı – Kore K2 Black Panther tasarımına dayanan – en son teknolojilerle donatılmış ve BMC’nin iştiraki BMC Power tarafından geliştirilen BATU motoruyla çalışıyor. BMC’nin Ankara’daki üretim fabrikası, şasinin üretiminden son montajına kadar tüm üretim hattında endüstriyel robotlar ve son nesil teknolojiler kullanıyor.”

Haberde, Ankara’daki BMC fabrikasında üretim hattında son teknoloji endüstriyel robotların kullanıldığına dikkat çekildi.

TÜRK MOTORUYLA GÜÇLENDİRİLDİ

To Vima’nın aktardığına göre, Kore yapımı K2 Black Panther tasarımına dayanan Altay tankı, tamamen Türk mühendisliğiyle geliştirilen BATU motoruyla donatıldı. Motorun, BMC Power tarafından üretildiği ve 400 ile 1.500 beygir gücü aralığında çeşitlendirildiği belirtildi.

BMC Başkanı Fuat Tosyalı, “Fabrikamızda Altay’ın yanı sıra yeni nesil 8×8 zırhlı araç Altuğ da üretilecek” dedi.

ERDOĞAN'DAN 'ÇELİK KUBBE' ÇIKIŞI

Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıkladığı yerli hava savunma sistemi Çelik Kubbe teslimatına da yer verildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu sistem dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku verecek. Türkiye’nin hava savunmasında dönüm noktasıdır” sözleri Yunan basınında geniş yankı buldu.

SAVUNMA SANAYİSİNDE REKOR YATIRIMLAR

Yunan basınına göre, Türkiye’nin savunma projelerinin toplam hacmi 100 milyar doları aştı. 2024 yılında 3.500’den fazla firmanın faaliyet gösterdiği sektörde, yıllık gelir 16 milyar dolara ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını yaptığı 1,5 milyar dolarlık Ogulbey Teknoloji Üssü de “Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayi yatırımı” olarak değerlendirildi.

