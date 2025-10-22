Doğa sigorta acente ve brokerlerini Karadağ’da ağırladı

Doğa Sigorta bu kez de hedeflerini gerçekleştiren acente ve brokerlerini, 16-18 Ekim tarihleri arasında Karadağ/Budva’da ağırladı. Doğa Sigorta katılımcıları, kendileri için özel olarak hazırlanan programda, 3 gün süresince birçok turistik şehri gezerek ve gastronomik tadımlar yaparak ülkenin tadını çıkardılar. Geziye, Doğa Sigorta’dan Genel Müdür Coşkun Gölpınar, Satış ve Bölgelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Tuncay, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Kuntay Baydar ile Bankasürans ve Acenteler Operasyon Grup Müdürü Tolga Arslan katılırken Akdeniz ve Karadeniz Bölge Müdürleri de eşlik etti.

İlk gün, havaalanından tur için hareket eden grup, önce Karadağ’ın eski başkenti Cetinje’ye geçerek kahve molası verdi. Acenteler Karadağ’ın simgesi haline gelen Sveti Stefan Adası’na gerçekleştirilen panoramik gezi sonrası konaklamanın da yapılacağı Budva’ya geçerek öğle yemeğini sahildeki Jadran restoranda aldı. Şehir gezisinin ardından Porta restoranda alınan akşam yemeği ile ilk gün sonlandırıldı. Misafirler, James Bond serisi Casino Royal filminin çekildiği ünlü otel Splendid Conference&SPA Resort’ta konakladı.

İkinci gün Kotor, Perast ve Tivat gezileri gerçekleştirildi. Unesco Dünya Doğa ve Tarih Mirası Listesi’nde yer alan Kotor’a geçen katılımcılar doğal güzellikler karşısında büyülendiklerini ifade ettiler. Ardından yine bir balıkçı kasabası olan Perast’a geçen ekip, One restorantta öğle yemeği molası verdi. Devamında Perast’tan kısa bir feribot yolculuğu ile Tivat Porto Montenegro’ya geçildi. Marinası, lüks yatları, şık butikleri, dünya markalarının mağazaları ve zarif kafeleriyle “Adriyatik’in Monacosu” olarak adlandırılan Porto Montenegro’dan sonra tekrar otele dönülerek kısa bir dinlenmenin ardından Budva’daki Vista restorana akşam yemeği için geçildi.

Üçüncü ve son gün otelde alınan kahvaltı sonrası, konuklar, şimdiki başkent Podgoritca'da alışveriş merkezi ve outlet ziyareti yaptı. Yolculuk öncesi geç öğle yemeğinin alındığı 61 Bar & Restoranın ardından havaalanına geçildi.

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar bu seyahate dair duygu ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: