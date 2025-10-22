Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Litvanya semalarında gizemli balon krizi! tüm uçuşlar iptal oldu

Kaynak: Dış Haberler
Litvanya semalarında gizemli bir balon krizi yaşandı. Belarus’tan gönderildiği iddia edilen onlarca balon, başkent Vilnius’un hava sahasını kapattı. Havalimanı saatlerce uçuşlara kapanırken, yaklaşık 4 bin yolcu mahsur kaldı, 30’dan fazla sefer iptal edildi.

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta hava trafiği, Belarus’tan gönderilen sigara kaçakçılığı balonları nedeniyle saatlerce durdu.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi (NCMC), Vilnius Havalimanı’nın salı gecesi 22.30 ile çarşamba sabahı 06.30 arasında tamamen kapatıldığını duyurdu.

4.000 YOLCU MAHSUR KALDI, 30 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Olay nedeniyle yaklaşık 4.000 yolcunun seyahat planı altüst oldu.

30’dan fazla uçuş iptal edilirken, gelen seferler Varşova ve Kaunas havalimanlarına yönlendirildi.

NCMC, “Beyaz Rusya’dan sigara kaçakçılığı için kullanılan hava balonları nedeniyle operasyonlar aksadı” bilgisini paylaştı.
Balonların ülkenin doğu sınırından geçiş yaptığı, olayın ardından Beyaz Rusya sınırının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

VİLNİUS, BELARUS'U SUÇLADI: SORUMLULUK ALMALI

Litvanya Başbakanı Inga Ruginienė, sabah saatlerinde düzenlenen basın toplantısında Belarus’u doğrudan suçladı.

“Bu sabah herkesten somut çözümler getirmesini talep ettim. Artık ne yapacağımızı tartışmak değil, uygulamak zorundayız,” dedi.
Ruginienė ayrıca, “Belarus’un bu olayların sorumluluğunu üstlenmesini çok isterim,” ifadesini kullandı.

KAÇAK BALONLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Yetkililer, balonların tek bir noktadan fırlatılmadığını ve soruşturmanın devam ettiğini iletti.

Olay, aynı ay içinde ikinci kez meydana geldi. 5 Ekim’de hava sahasına giren 11 balonun on binlerce paket kaçak sigara taşıdığı tespit edilmiş, Vilnius Havalimanı o tarihte de saatlerce kapalı kalmıştı.

