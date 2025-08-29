Savunma Uzmanı Oğuz, Çelik Kubbe'yi anlattı: 2016 yılından beri ilmek ilmek örülüyor!

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Çelik Kubbe’nin çok katmanlı bir bileşene sahip olduğunu kaydeden Oğuz “Bu kadar sistem için 460 milyon dolar gibi bir bütçe harcanması ise bedava. Hem etkili hem modern hem yerli ve millî. Kendi rakiplerinden daha teknolojik. Bir kere düğmesi sizde, ithal değil. Muhtemel kriz durumunda ‘çalışacak mı çalışmayacak mı’ endişesi yok. İthal ettiğiniz ürünlerde bu risk her zaman mevcut” dedi.

“Çelik Kubbe, 2016 yılından itibaren ilmek ilmek örülüyor” diyen Oğuz, şöyle devam etti: Bu bir şemsiyenin adı ve bitecek bir şey değil. Altına onlarca hava savunma sistemi, radar, lazer silahları, elektronik harp sistemleri vb. girecek. Katmanlar hâlinde sistemleri devreye alıyoruz. Geliştirme aşamalarının çoğunu tamamladık. Asıl önemli olan seri üretime geçebilmek.

Libya’da, Somali’de Irak’ta, Katar ve Suriye gibi birçok ülkede üsleri olan bir ülke için henüz yetersiz durumdayız. Buna bir de mavi vatanı dâhil ettiğinizde hedef alan daha da büyüyor. Onları da bu kubbenin altına almak durumundayız.

Balistik füze engelleme konusunda çalışıyoruz. 2028-29 yılında sisteme girmesi bekleniyor. Adım adım öreceğiz. Zaman, teknolojik olgunluk ve kararlılık lazım.