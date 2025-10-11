AK Parti, kanun teklifini sundu: Millî parklar turizmin hizmetine açılacak

Esma Altın / ANKARA - Millî parklar ve tabiat hayatını korumaya yönelik bazı düzenlemeler içeren kanun teklifi, AK Parti Grubu tarafından Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, millî parklar içerisinde uygun alanlara turizm amaçlı otel ve konaklama tesisi yapılabilecek. Bu yapılar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının olumlu görüşü şartı aranacak. Böylece korunan alanlarda etkinliğin güçlendirilmesi sağlanacak. Bakanlık izni olmayan yerlere yapı inşa edilemeyecek. Bu izni alanlar işletmeler hakkı 49’u yılı geçmediği sürece kurdukları otel ve tesisleri işletme hakkına sahip olacak. Ancak başarılı olduğuna kanaat getirilen işletmelere tanınan süreler 99 yıla kadar çıkarabilecek.

TURİZM AMAÇLI YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK

Millî park ve tabiat parklarının gelişme planları kesinleşmeden turizm amaçlı yapılaşmaya izin verilmeyecek. Ulaşım, enerji ve haberleşme altyapıları; planlara ve kamu yararına uygunluk şartıyla inşa edilebilecek. Teklif kapsamında ayrıca korunan alanlarda aykırı yapı ve tesis yapılması durumunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konulacak ve yıkılacak.

Ayrıca, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı av ve doğa koruma memuru statüsü oluşturulacak. Orman muhafaza ve orman koruma birlikleri bu statü içerisinde değerlendirilecek.

Öte yandan teklif ile, tabiat hayatını korumak için kaçak avcılık ve izinsiz avlanmaya dair cezalarda da 50 kata varan artışa gidilirken Millî parkları ve yaban hayatını tahrip edene de hapis yolu açılacak.

BELGESİZ OTELE REKLAM YOK

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifine göre, konaklama işletmelerine internet üzerinden tanıtım yapabilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belge numarası alma zorunluluğu getiriliyor. Bakanlık uyarısına rağmen 24 saat içinde kaldırılmayan ilanlar için her birine 25 bin TL idari para cezası uygulanacak. Bu cezaları ödemeyenlere erişim engeli kararı verilecek, karara uymayanlara ise her bir tespit için 100 bin TL para cezası kesilecek.

Ayrıca, belge alamayan kıyı tesislerine kimlik bildirme mecburiyeti getirilirken, kolluk kuvvetlerine konaklayan bilgilerini iletmeyen tesislere 10 bin TL, gerçeğe aykırı kayıt tutanlara ise 5 bin TL ceza verilecek. Teklif dâhilinde, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmazların kira süresi de 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.