İBB'de '30 yaş üstü' indirim krizi sürüyor! AK Parti, İBB'yi yeniden mahkemeye verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İBB’de 30 yaş üstü öğrencilerin ulaşım indirimine getirilen kısıtlama yeniden mahkemelik oldu. AK Parti, kararı “eşitlik ilkesine aykırı” buldu, iptal ve yürütmenin durdurulmasını istedi.

 

İBB Meclisi'nde 11 Eylül’de CHP'nin oy çokluğuyla kabul edilen ve 30 yaş üstü öğrencilerin ulaşım indirimini sınırlandıran karara karşı, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ve Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvurdu. AK Partili üyeler, kararın iptali ve dava süresince yürütmesinin durdurulmasını talep etti.

İstanbul İdare Mahkemesine sunulan başvuru dilekçesinde süreçle ilgili bazı bilgilere yer verildi.
