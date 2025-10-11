YDK bugün Dolmabahçe'de! 30'u aşkın uluslararası şirket İstanbul'da buluşuyor

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - Yatırım Danışma Komitesi (YDK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde toplanıyor. Ekonomi yönetiminin hazır bulunacağı toplantıda 11 ülkeden 30’dan fazla uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ve iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri “Küresel Tedarik Zincirleri” ve “Dijital Yatırımlar” başlıklarında görüş ve önerilerini paylaşacak.

İŞTE ELE ALINACAK BAŞLIKLAR

YDK’da; pandemi sonrası dönem, iklim krizi ve jeopolitik kırılmaların küresel tedarik zincirlerinde ortaya çıkardığı etkiler, güvenilir üretim ve lojistik ortaklarının önemi ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Öte yandan Türkiye’nin hızla büyüyen teknoloji girişimciliği ekosistemi, özellikle yapay zekâ, büyük veri, 5G ve siber güvenlik, ekonomik büyümenin ve toplumsal dönüşümün ilgili alt başlıkları YDK’nın gündeminde bulunuyor.

Bu yıl toplantının ana gündemi küresel tedarik zincirleri ve dijital yatırımlar temaları üzerine odaklanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, Bakan Şimşek ve Bakan Kacır birer sunum yapacak.