Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Fındık fiyatlarında son durum: Giresun'da kilogramı 315 liradan haftayı kapattı

Fındık fiyatlarında son durum: Giresun'da kilogramı 315 liradan haftayı kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fındık fiyatlarında son durum: Giresun&#039;da kilogramı 315 liradan haftayı kapattı
Fındık, Fındık Fiyatları, Giresun, Fiyat Artışı, FİSKOBİRLİK, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'da, Giresun kalite fındık 305-315 lira, levant kalite fındık 295-300 liradan haftayı kapattı. FİSKOBİRLİK, 50 randıman fındık için kilogram başına 327 lira fiyat açıklarken, randıman başına 6 lira 54 kuruş fark ödemesi yapılacağını duyurdu.

Türkiye genelinde fındık rekoltesinde yaşanan düşüş, serbest piyasada fiyatlara yansımaya devam ediyor. Zirai don, kuraklık ve kahverengi kokarca zararlısı gibi üretimi etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bu yıl fındık rekoltesinde ciddi düşüş yaşandı.

Arzın azalmasıyla birlikte serbest piyasada fındık fiyatları kısa sürede 350-360 liralara kadar yükseldi. Ancak son günlerde fiyatlarda bir miktar geri çekilme yaşanarak, 300-325 lira aralığına oturdu.

GİRESUN'DA FINDIK FİYATLARI HAFTAYI 315 LİRADAN KAPATTI

Giresun’da fındık tüccarları, 10 Ekim itibarıyla Giresun kalite fındığa 305 ila 315 lira, Levant kalite fındığa ise 295 ila 300 lira arasında fiyat veriyor. Öte yandan FİSKOBİRLİK Giresun Kooperatifi, 50 randıman fındık için kilogram başına 327 lira fiyat belirledi. Ayrıca üreticilere randıman başına 6 lira 54 kuruş fiyat farkı ödeneceği açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eşref Rüya 18. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?Trafikteki tartışmada yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
250 bin kişi maaşını alamadı, haftaya 2 milyonu alamayacak! ABD'de tıkanıklık krizi çözülemiyor - Ekonomi250 bin kişi maaşını alamadı!BlackRock, kripto piyasasında tarih yazıyor! 92 milyar dolarlık Bitcoin varlığı - EkonomiBlackRock, kripto piyasasında tarih yazıyor!Altın sevindirdi, borsa üzdü! Bu hafta yatırım araçlarının performansı… - EkonomiBu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı?Gram altın 6000 TL'yi geçecek mi? İslam Memiş'ten yatırımcıların beklediği 'altın' tarih! - Ekonomiİşte yatırımcıların beklediği 'altın' tarih!Maliye’den yeni adım: Doktor, kuyumcu ve emlakçılara yıllık harç geliyor! - EkonomiDoktor, kuyumcu ve emlakçılara yıllık harç geliyor!2 metre uzunluğunda 85 kilo ağırlığında! Samsun'da yakalandı, kilosu 250 liradan satıldı - EkonomiDev balık Samsun'da yakalandı! Kilosu 250 liradan satıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...