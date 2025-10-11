Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trafikteki tartışmada yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadı

Trafikteki tartışmada yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, trafikte tartıştığı kadınlara hakaret ettikten sonra aracından inerek, kadınların bulunduğu otomobile yumrukla saldırdı. Olay aynı kameralara yansıdı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Gülük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen 2 kadın ile bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Trafikteki tartışmada yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadı - 1. Resim

ÖNCE HAKARET SONRA SALDIRI

Kadınlara hakaret eden şahıs, kendisinin cep telefonu tarafından çekildiğini anlayınca hakaretlerine devam etti.

Yol üzerinde duran şahıs, kadınların bulunduğu otomobile yönelerek, camlarını yumrukladı.

Olay anı anbean cep telefonu görüntülerine yansıdı.

