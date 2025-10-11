Trafikteki tartışmada yumruklu saldırı! 2 kadın kabusu yaşadı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, trafikte tartıştığı kadınlara hakaret ettikten sonra aracından inerek, kadınların bulunduğu otomobile yumrukla saldırdı. Olay aynı kameralara yansıdı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Gülük Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda meydana gelen olayda, trafikte ilerleyen 2 kadın ile bir otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.
ÖNCE HAKARET SONRA SALDIRI
Kadınlara hakaret eden şahıs, kendisinin cep telefonu tarafından çekildiğini anlayınca hakaretlerine devam etti.
Yol üzerinde duran şahıs, kadınların bulunduğu otomobile yönelerek, camlarını yumrukladı.
Olay anı anbean cep telefonu görüntülerine yansıdı.
