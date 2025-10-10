Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda dehşet! Mahkum 3 memuru bıçakladı
3. Sayfa Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Tekirdağ Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda, bir mahkum üst araması sırasında 3 infaz memurunu bıçakladı. Memurlardan birinin yüz kısmından aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.
Dehşete düşüren olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi.
Üst araması sırasında, müebbet hapis cezası alan bir mahkûm, cezaevi yönetmeliği gereği ucu kesilerek kendisine verilmiş olan meyve bıçağını kolunun arasında gizleyerek sakladı. Arama esnasında gizlediği bıçağı çıkaran hükümlü, infaz koruma memurlarına saldırdı.
MEMURU YÜZÜNDEN BIÇAKLADI
Saldırı sonucu 3 infaz koruma memuru yaralandı. Saldırgan, diğer görevli personel tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Yaralı memurlar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yüzünden bıçak darbesi alan bir memurun ameliyata alındığı öğrenildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar