Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda dehşet! Mahkum 3 memuru bıçakladı

Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda dehşet! Mahkum 3 memuru bıçakladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda dehşet! Mahkum 3 memuru bıçakladı
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda, bir mahkum üst araması sırasında 3 infaz memurunu bıçakladı. Memurlardan birinin yüz kısmından aldığı darbe nedeniyle ağır yaralandığı ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Dehşete düşüren olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. 

Üst araması sırasında, müebbet hapis cezası alan bir mahkûm, cezaevi yönetmeliği gereği ucu kesilerek kendisine verilmiş olan meyve bıçağını kolunun arasında gizleyerek sakladı. Arama esnasında gizlediği bıçağı çıkaran hükümlü, infaz koruma memurlarına saldırdı.

MEMURU YÜZÜNDEN BIÇAKLADI

Saldırı sonucu 3 infaz koruma memuru yaralandı. Saldırgan, diğer görevli personel tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaralı memurlar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yüzünden bıçak darbesi alan bir memurun ameliyata alındığı öğrenildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Denizde insansız deniz aracı patlatıldı! Balıkçılardan "Hamsi kaçtı" iddiasıCHP'li başkandan alkollü 'cuma' paylaşımı! Tepkilerin ardından fotoğrafı kaldırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sakarya'da feci kaza! Göreve giden 2 jandarma şehit oldu - 3. SayfaGöreve giden 2 jandarma şehit olduKırmızı ışıkta bekleyen öğretmen canından olmuştu! Konya'daki kazada sürücü 'Kasten öldürme'den tutuklandı - 3. SayfaSürücü 'Kasten öldürme'den tutuklandıFETÖ firarisinin başını 'akraba ziyareti' yaktı! - 3. SayfaFETÖ firarisinin başını 'akraba ziyareti' yaktı!Türkiye'nin konuştuğu cinayette katil beraatini istedi! Cezası belli oldu - 3. SayfaKorkunç cinayette katil beraatini istedi!Silahlı kavgada can veren çocuğun annesi feryat etti: Allah da size bu acıyı yaşatsın! - 3. SayfaSilahlı kavgada can veren çocuğun annesi feryat etti16 ilde aranıyordu! Suç makinesi Tunceli'de yakalandı - 3. Sayfa16 ilde aranıyordu! Suç makinesi Tunceli'de yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...