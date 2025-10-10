Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Gazze'de ateşkes sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama: Yeniden saldırı tehdidinde bulundu

Gazze'de ateşkes sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama: Yeniden saldırı tehdidinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gazze&#039;de ateşkes sonrası Netanyahu&#039;dan ilk açıklama: Yeniden saldırı tehdidinde bulundu
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'deki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılacağını savunarak, "Eğer bu (Hamas'ın silahsızlandırılması) kolay yoldan başarılabilirse harika. Eğer başarılamazsa zor yoldan başarılacaktır." diyerek Gazze'ye yeniden saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Gazze'de varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulundu. 

"BASKI NEDENİYLE KABUL EDİLDİ"

Varılan anlaşma sonrası Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin teslim edileceğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın bu anlaşmayı Gazze'ye düzenledikleri saldırıların sonucu oluşan "baskı nedeniyle kabul ettiğini" ileri sürdü.

Gazze'de ateşkes sonrası Netanyahu'dan ilk açıklama: Yeniden saldırı tehdidinde bulundu - 1. Resim

Netanyahu, ölen esirlerin cenazelerini bulup İsrail'e getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi ancak bu konuda atılacak adıma dair detay vermedi.

YENİDEN SALDIRMA TEHDİDİNDE BULUNDU

Hamas'ın silahsızlandırılacağı ve Gazze'nin silahlardan arındırılacağını savunan Netanyahu, "Bu (Hamas'ın silahsızlandırılması) kolay yoldan başarılabilirse harika. Başarılamazsa zor yoldan başarılacaktır." diyerek Hamas'ın silahsızlandırılmaması halinde Gazze'ye yeniden saldırılara başlanacağı tehdidinde bulundu.

