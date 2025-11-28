İstanbul'da yemek siparişini getiren bir kuryenin asansöre tuvaletini yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve görenlerin midesini bulandıran videolara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak İstanbul'da kaydedildiği öne sürülen bir video infiale neden oldu.

KURYE, ASANSÖRDE TUVALETİNİ YAPTI

Yemek siparişini getiren bir kurye, bindiği asansörde tuvaletini yaptı. O anlar asansördeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sosyal medyada görüntülere tepki yağarken, "Bu yapılacak iş mi?", "Hiç mi utanman yok?" gibi yorumlar yapıldı.

MAHMUT EKİNCİ

