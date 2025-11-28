Türkiye Gazetesi
Yemek siparişi getiren kurye asansöre tuvaletini yaptı!
İstanbul'da yemek siparişini getiren bir kuryenin asansöre tuvaletini yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan ve görenlerin midesini bulandıran videolara bir yenisi daha eklendi.
Son olarak İstanbul'da kaydedildiği öne sürülen bir video infiale neden oldu.
ÖNERİLEN
YASAM
İETT otobüsünde mide bulandıran olay! Tıka basa dolu araçta tuvaletini yaptı, şoför isyan etti
KURYE, ASANSÖRDE TUVALETİNİ YAPTI
Yemek siparişini getiren bir kurye, bindiği asansörde tuvaletini yaptı. O anlar asansördeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Sosyal medyada görüntülere tepki yağarken, "Bu yapılacak iş mi?", "Hiç mi utanman yok?" gibi yorumlar yapıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR