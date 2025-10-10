Hamas yetkilisinden ateşkes açıklaması: Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez

Hamdan, Mısır'da İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakereler ve "saldırıların durması ve esirlerin takas edilmesinden" oluşan ilk aşamada varılan anlaşmayla ilgili Katar merkezli Al Jazeera'ya değerlendirmede bulundu.

"GÖRÜŞMEYİ REDDETTİĞİMİZ TEK TARAF İSRAİL"

ABD Başkanı'nın gelecek günlerde Orta Doğu'ya yapması planlanan ziyarette Hamas liderleriyle görüşme olasılığına ilişkin Hamdan, "Trump ile görüşmeye mani bir durum yok. Prensip olarak görüşmeyi reddettiğimiz tek taraf işgalci güçtür." ifadelerini kullandı.

Hamdan, iki yıldır esirleri zorla geri almayı, direnişi yok etmeyi ve Filistinlileri yerlerinden etmeyi başaramayan İsrail hükümeti için bu anlaşmanın bir fırsat olduğunu, anlaşmayı daha önce olduğu gibi yeniden baltalaması halinde işlediği soykırımdan ötürü öfke dolu dünyaya bunun hesabını vermek zorunda kalacağını dile getirdi.

Serbest bırakılacak esirlerle ilgili bilgi veren Hamdan, müebbet hapis cezalarına çarptırılan 250 tutuklunun yanı sıra işgal güçleri tarafından son iki yılda Gazze Şeridi'nde alıkonulan 1700 Filistinlinin de salıverileceğini dile getirdi.

İnsani yardımlara da değinen Hamdan, bugünden itibaren en az 600 tırla Gazze'ye yardım girişinin başlayacağını ve dağıtımının Uluslararası Kızılhaç'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşlarının sorumluluğunda olacağını belirtti.

Hamdan, yardımların tüm bölgelere girmesine imkan sağlamak için 5 sınır kapısının açılması konusunda anlaşmaya varıldığını dile getirdi.

"FİLİSTİN'İ KİM YÖNETECEK?" SORUSUNU DA CEVAPLADI

Gazze'yi kimin yöneteceği sorusunu da cevaplayan Hamdan, Mısır'ın Arap-İslam zirvesinde sunduğu plana uygun olarak Filistinli ulusal figürlerden oluşan yönetime bağlı kalacaklarını kaydetti.

"HİÇBİR FİLİSTİNLİ SİLAH TESLİM ETMEYİ KABUL ETMEZ"

Hamas'ın silah bırakmayı kabul edip etmediği sorusu üzerine Hamdan, "İsrail ile barış anlaşması imzalayanlar da dahil olmak üzere hiçbir Filistinli silah teslim etmeyi kabul etmez." cevabını verdi.

Hamdan, "Son iki yıldır yaşanan soykırım, Filistinlilerin silah ve direnişe acil ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Uluslararası toplum, gerçekten bir çözüme varmak istiyorsa bunun yolu Filistin silahlarına odaklanmak değil işgali sona erdirmek olmalıdır." dedi.

Hamdan, Gazze'de savaş sonrası kurulması planlanan uluslararası yönetimle ilgili basında yer alan haberlere ilişkin şöyle konuştu: