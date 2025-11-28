ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan 2 Ulusal Muhafız askerinden birinin hayatını kaybettiğini, diğerinin ise durumunun ciddi oluğunu açıkladı. Trump, Afgan uyruklu saldırganın ülkeye girişinden neden önceki ABD Başkanı Joe Biden’ı sorumlu tuttuğunu soran gazeteciye de "Sen aptal mısın?" sözleriyle tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü vesilesiyle ABD askeri personeli ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada dün Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya değinen Trump, "O görev gücü bugüne kadar olağanüstü bir iş çıkarmıştı; düne kadar, aylarca hiçbir olay yaşanmamıştı. Orası hayal edilebilecek en güvenli yerdi. Ancak bu bambaşka bir suçtu; gerçekten çok ağır bir suç" dedi.

"SALDIRIYA UĞRAYAN SARAH BECKSTROM ARTIK ARAMIZDA DEĞİL"

Dünkü saldırıda ağır yaralanan 2 Ulusal Muhafız askerinin sağlık durumuna dair son bilgileri paylaşan Trump, "Batı Virginia’dan, çok saygı duyulan, genç, müthiş bir insan olan, Haziran 2023’te göreve başlayan ve her açıdan örnek gösterilen muhafız Sarah Beckstrom’un hayatını kaybettiğini duydum. Artık aramızda değil. Şu an bize yukarıdan baktığını biliyorum; ailesi de onunla birlikte. Bu biraz önce yaşandı. Vahşice saldırıya uğradı ve artık aramızda yok. Olağanüstü bir insandı; her yönüyle mükemmeldi. Korkunç bir durum" dedi. Tedavisi devam eden diğer Ulusal Muhafız askerinin ise durumunun ciddi olduğunu belirten Trump, "Durumu çok ağır. Umarım onunla ilgili daha iyi haberler alırız. Bu saldırıyı yapan cani de ağır durumda, fakat onun hakkında konuşmaya bile değmez" ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN ÜLKEYE GETİRİLMESİNDEN BİDEN YÖNETİMİNİ SORUMLU TUTTU

Saldırganın uyruğuna dair bilgilere de değinen Trump, "İç Güvenlik Bakanlığı’nın doğruladığına göre şüpheli, önceki yönetim tarafından ülkeye getirilen bir Afgan uyruklu" dedi. O dönemde Afgan uyrukluların ülkeye nasıl getirildiğine dair bir fotoğrafı kameralara gösteren Trump, "Tam bir kaostu. O süreçte uçaklara en güçlü, en sert, fiziken en avantajlı kişiler binebildi. Getirilmesi arzu edilen insanlar değildi. Fotoğrafa bakın; insanlar üst üste, ayakta duruyor, oturuyor. Biden yönetimi altında yaşanan tablo buydu. Böyle bir şey asla olmamalıydı. Ayrılmaları gereken üs Bagram’dı; oradan ayrılsalardı hikâye çok farklı olurdu. Ancak yapmadılar ve süreç tam bir bozgun şeklinde ilerledi" açıklamasını yaptı.

"BU KİŞİLERİN ÇOĞUNU İSTEMİYORUZ"

Yaşanan korkunç saldırının sınır ve göçmen kontrollerinin ABD için önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Trump şöyle devam etti:

"Bu kişilerin çoğunu istemiyoruz. Çoğu yasa dışı şekilde giriyor, ciddi sorunları oluyor ve ülkeleri bu insanları bize gönderiyor. Çünkü akıllılar: Onları istemiyorlar. ‘Amerikalılar uğraşsın’ diye düşünüyorlar. Bir kısmı hapishanelerden çıkmış, bir kısmı akıl sağlığı kurumlarından, bir kısmı çete üyesi ya da uyuşturucu satıcısı. Biz bunları istemiyoruz"

Şükran Günü vesilesiyle bir araya geldiği askerlerin tam da bu nedenle kritik bir görev üstlendiğine dikkat çeken Trump, "Her birinize minnettarım. Çok az kişinin anlayabildiği türden bir fedakârlık yapıyorsunuz ve Amerika’yı güvenli ve özgür kılıyorsunuz" dedi.

TRUMP: SALDIRGAN ÇILDIRMIŞ

Trump, Ulusal Muhafızlara saldırı düzenleyen şüphelinin Afganistan’da yıllar boyunca CIA ile çok yakın çalıştığı ve hakkındaki güvenlik taramasında olumsuz bir duruma rastlanmadığının hatırlatılması üzerine, "Adam tamamen aklını yitirmiş. Yani çıldırmış. Bu tarz kişilerde bunun sık yaşandığını bilirsiniz. Ama ülkeye nasıl geldiği ortada. Uçağın içinde birbirlerinin tepesine çıkmış durumdaydılar. Herhangi bir güvenlik taraması yoktu. Tarama yapılmadan getirildiler ve ülkede buna benzer çok kişi var. Bunları çıkartacağız. Bazen akıl sağlıkları bozuluyor, bir şeyler oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP’TAN SORU SORAN GAZETECİYE: APTAL MISIN?

Trump, bir gazetecinin "Adalet Bakanlığı Başmüfettişliği, bu yıl yayınladığı raporda ABD’ye getirilen bu Afganların Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve FBI tarafından kapsamlı bir taramadan geçtiğini açıkladı. O hâlde neden Biden yönetimini suçluyorsunuz?" sorusu üzerine sinirlendi. Soruyu soran gazeteciye yönelik, "Sen aptal mısın?" diyen Trump, "Çünkü onu içeri aldılar. Çünkü bu kişiler, burada olmaması gereken binlerce kişiyle birlikte uçakla ülkeye girdiler. Sen ise aptalca sorular soruyorsun. Bir yasa çıkarıldı ve bu yasa bu insanları ülkeden çıkarmayı neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Bir defa girdiklerinde onları geri göndermek mümkün olmuyor. Üstelik geldiklerinde hiçbir güvenlik taramasından geçmemişlerdi. Kontrol edilmemişlerdi. Çok sayıda kişi vardı. Büyük uçaklarla getirildiler ve bu utanç vericiydi" şeklinde konuştu. Afganistan’dan çekilme sürecinin baştan sona bir "felaket" olduğunu söyleyen Trump, "Böyle bir şey asla yaşanmamalıydı" dedi.

"BİRÇOĞUNUN BURADA OLMAMASI GEREKİYORDU"

Trump, bir gazetecinin saldırının ardından Afgan uyruklulara yönelik vize işlemlerinin askıya alınmasını hatırlatarak "Bir Afgan saldırgan yüzünden tüm Afgan uyrukluları mı suçluyorsunuz?" sorusunu sorması üzerine, "Hayır, ancak Afganlarla ilgili çok sorun yaşadık, çünkü bu uçaklarla ülkeye çok sayıda kişi getirildi" dedi. Bir defa daha Afgan uyrukluların ülkeye nasıl getirildiğine dair fotoğrafı gösteren Trump, "Bu uçaklara doluşup geldiler. Hiçbir kontrol yoktu. Uçağa akın eder gibi bindiler ve bu kişilerin birçoğu sabıkalıydı. Birçoğunun burada olmaması gerekiyordu. Ve bunların önemli bir bölümünü ülkeden çıkardık. Yani, biliyorsunuz, çok sayıda kişiyi buradan aldık, gönderdik. Epey kişi. Ama geldiler." diye konuştu.

