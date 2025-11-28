Türkiye Gazetesi
Ankara'da 153 kişi zehirlenmişti! 4 kişi gözaltında
Ankara'daki gıda zehirlenmesi olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yemek şirketinden 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan bir inşaatta toplamda 153 işçi, bir yemek firmasından yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
50 KİŞİ TABURCU OLDU
Hastaneye kaldırılan 153 kişiden 50'sinin taburcu olduğu öğrenildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yemek şirketinden 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
