Şili açıklarında 7,6 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Şili açıklarında 7,6 büyüklüğünde şiddetli deprem!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Şili açıklarında 7,6 büyüklüğünde şiddetli deprem!
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güney Amerika ülkesi Şili ile Antarktika Yarımadası arasındaki Drake Boğazı'nda 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 10,5 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Arjantin ve Şili’nin birçok kentinde hissedildi.

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyindeki Drake Boğazı'nda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

