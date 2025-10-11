Şili açıklarında 7,6 büyüklüğünde şiddetli deprem!
Güney Amerika ülkesi Şili ile Antarktika Yarımadası arasındaki Drake Boğazı'nda 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 10,5 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Arjantin ve Şili’nin birçok kentinde hissedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu.
Yerin yaklaşık 10,5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.
