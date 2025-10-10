858 terabayt hükümet verisi yok oldu! Güney Kore'de yangın krizi

Güney Kore hükümeti, geçen ay ülkenin orta kesimindeki Daejeon kentinde çıkan büyük bir yangın sonucu 858 terabayta kadar verinin kaybolduğunu açıkladı. Olay, Data Center Dynamics tarafından duyuruldu.

Yangın, 26 Eylül’de Ulusal Bilgi Kaynakları Hizmeti’nin (NIRS) veri merkezinde meydana geldi. Beşinci kattaki bir bilgisayar odasında bulunan lityum iyon bataryanın patlaması sonucu başlayan yangın, kısa sürede binaya yayıldı. Patlamanın, kesintisiz güç kaynağı sisteminin bodruma taşınması sırasında bataryanın devre dışı bırakılması esnasında yaşandığı belirtildi.



Yangın sonrasında çok sayıda kamu kurumu çevrimiçi hizmete erişemedi. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, yangın nedeniyle 709 kamu kurumu sisteminin devre dışı kaldığını açıkladı. Bu sayı, önceki gün açıklanan 96 sistemlik tahminin çok üzerinde.

Bakanlık verilerine göre, zarar gören sistemlerin yalnızca yüzde 32,5’i (231 sistem) olayın ertesi gününe kadar yeniden faaliyete geçirilebildi. Ayrıca yaklaşık 125 bin kamu görevlisine ait verilerin de kaybolduğu bildirildi.

NIRS, toplamda yaklaşık 1.600 kamu hizmetini yönetiyor ve merkez ofisi Daejeon’da bulunuyor. Kurumun ayrıca Gwangju ve Daegu’da ek tesisleri bulunuyor. Yangında zarar gören hizmetlerden biri de, merkezi hükümet çalışanlarının kullandığı “G-Drive” adlı çevrimiçi depolama ve çalışma platformu oldu. Yetkililer, sistemin kapasitesinin çok büyük olması nedeniyle yedekleme altyapısının bulunmadığını ifade etti.

Öte yandan, veri merkezi kurtarma çalışmalarında görev alan bir kamu çalışanı, 3 Ekim’de Sejong kentinde hayatını kaybetti. The Dong-A Ilbo gazetesine göre, 56 yaşındaki görevli hükümet binası yakınlarında kalp krizi geçirmiş halde bulundu.

Bakanlık, söz konusu kişinin yangınla ilgili polis soruşturmasında yer almadığını, ancak ölümünde aşırı çalışma ihtimalinin de araştırıldığını duyurdu.