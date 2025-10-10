Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 858 terabayt hükümet verisi yok oldu! Güney Kore'de yangın krizi

858 terabayt hükümet verisi yok oldu! Güney Kore'de yangın krizi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
858 terabayt hükümet verisi yok oldu! Güney Kore&#039;de yangın krizi
Yangın, Güney Kore, Veri Merkezi, Kamu Kurumları, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Güney Kore'nin Daejoen kentindeki Ulusal Bilgi Kaynakları Hizmeti veri merkezinde çıkan yangında 858 terabayta kadar veri kayboldu. Patlamanın, kesintisiz güç kaynağı sisteminin bodruma taşınması sırasında bataryanın devre dışı bırakılması esnasında yaşandığı belirtildi.

Güney Kore hükümeti, geçen ay ülkenin orta kesimindeki Daejeon kentinde çıkan büyük bir yangın sonucu 858 terabayta kadar verinin kaybolduğunu açıkladı. Olay, Data Center Dynamics tarafından duyuruldu.

Yangın, 26 Eylül’de Ulusal Bilgi Kaynakları Hizmeti’nin (NIRS) veri merkezinde meydana geldi. Beşinci kattaki bir bilgisayar odasında bulunan lityum iyon bataryanın patlaması sonucu başlayan yangın, kısa sürede binaya yayıldı. Patlamanın, kesintisiz güç kaynağı sisteminin bodruma taşınması sırasında bataryanın devre dışı bırakılması esnasında yaşandığı belirtildi.

858 terabayt hükümet verisi yok oldu! Güney Kore'de yangın krizi - 1. Resim

GÜNEY KORE'DE VERİ FELAKETİ: 858 TERABAYT BİLGİ KÜL OLDU!

Yangın sonrasında çok sayıda kamu kurumu çevrimiçi hizmete erişemedi. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, yangın nedeniyle 709 kamu kurumu sisteminin devre dışı kaldığını açıkladı. Bu sayı, önceki gün açıklanan 96 sistemlik tahminin çok üzerinde.

Bakanlık verilerine göre, zarar gören sistemlerin yalnızca yüzde 32,5’i (231 sistem) olayın ertesi gününe kadar yeniden faaliyete geçirilebildi. Ayrıca yaklaşık 125 bin kamu görevlisine ait verilerin de kaybolduğu bildirildi.

NIRS, toplamda yaklaşık 1.600 kamu hizmetini yönetiyor ve merkez ofisi Daejeon’da bulunuyor. Kurumun ayrıca Gwangju ve Daegu’da ek tesisleri bulunuyor. Yangında zarar gören hizmetlerden biri de, merkezi hükümet çalışanlarının kullandığı “G-Drive” adlı çevrimiçi depolama ve çalışma platformu oldu. Yetkililer, sistemin kapasitesinin çok büyük olması nedeniyle yedekleme altyapısının bulunmadığını ifade etti.

Öte yandan, veri merkezi kurtarma çalışmalarında görev alan bir kamu çalışanı, 3 Ekim’de Sejong kentinde hayatını kaybetti. The Dong-A Ilbo gazetesine göre, 56 yaşındaki görevli hükümet binası yakınlarında kalp krizi geçirmiş halde bulundu.

Bakanlık, söz konusu kişinin yangınla ilgili polis soruşturmasında yer almadığını, ancak ölümünde aşırı çalışma ihtimalinin de araştırıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fransa'da, istifa eden başbakan yeniden atandı!Mavi Vatan'da tarihi an! Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan havalandı, hedefleri tam isabetle vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa'da, istifa eden başbakan yeniden atandı! - DünyaFransa'da istifa eden başbakan yeniden atandı!Trump, Mısır'da Gazze zirvesi düzenleyecek! Dünya liderleri masada, Netanyahu dışlandı - DünyaTrump, dünya liderleriyle Mısır'da buluşacak!ABD'de askeri tesiste korkunç patlama! Can kayıpları ve yaralılar var - DünyaABD'de askeri tesiste korkunç patlama!ABD ile Çin arasında yeni kriz, Trump'tan tehdit! "Düşmanca düzenlemeye karşılık vereceğim" - Dünya"Düşmanca düzenlemeye karşılık vereceğim"Milyarderlerden 'küresel felaket' hazırlıkları! Zuckerberg'in 110 milyon dolarlık gizemli sığınağı - DünyaMilyarderlerden 'küresel felaket' hazırlıkları!Almanya'dan savunma atağı! 600'den fazla savunma sistemi siparişi - DünyaAlmanya'dan savunma atağı! 600'den fazla sipariş
Sonraki Haber Yükleniyor...