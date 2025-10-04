Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sendikalar masaya oturuyor! Güney Kore'de grev 14 Ekim'e kadar askıda

Sendikalar masaya oturuyor! Güney Kore'de grev 14 Ekim'e kadar askıda

Güney Kore’de 1 Ekim’de başlayan havalimanı greviyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sendikalar, hükümetle yapılacak görüşmeler öncesinde 14 havalimanında grevi geçici olarak askıya aldı.

Güney Kore'de havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler, 1 Ekim'de 'çalışma saatlerinin ve koşullarının iyileştirilmesi' talebiyle süresiz greve başladı. Yaklaşık 15 bin havalimanı çalışanını temsil eden sendikaların da katılımıyla düzenlenen grevin, işçilerin talepleri karşılanana kadar süreceği açıklanırken, yeni bir gelişme yaşandı.

14 HAVALİMANINDA GREV DURDURULDU

Havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler, başlatılan greve ilişkin açıklama yaptı. Hükümetin konuyu görüşmek üzere toplanacağı 14 Ekim'e kadar 14 havalimanında grevin askıya alındığı belirtilen açıklamada, bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alınmaması halinde grevin süreceği kaydedildi.

Öte yandan Incheon Uluslararası Havalimanı'nda işçiler grevlere ara vermezken, bu durumun "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı döneminde seyahat aksaklıklarına neden olabileceği düşünülüyor.

