Sendikalar masaya oturuyor! Güney Kore'de grev 14 Ekim'e kadar askıda

İlgili Haber 13 saatlik iş günü uygulamasına karşı Yunanistan ayakta!

14 HAVALİMANINDA GREV DURDURULDU

Havalimanlarında çalışan sendikalı işçiler, başlatılan greve ilişkin açıklama yaptı. Hükümetin konuyu görüşmek üzere toplanacağı 14 Ekim'e kadar 14 havalimanında grevin askıya alındığı belirtilen açıklamada, bu görüşmelerden olumlu bir sonuç alınmaması halinde grevin süreceği kaydedildi.

Öte yandan Incheon Uluslararası Havalimanı'nda işçiler grevlere ara vermezken, bu durumun "Şükran Bayramı" olarak bilinen Chuseok Bayramı döneminde seyahat aksaklıklarına neden olabileceği düşünülüyor.