Güney Kore'de veri merkezi yangını sonrası korkunç intihar! Bir görevli 15. kattan atladı

Güney Kore’nin Daejeon kentindeki Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi (NIRS) adlı veri merkezinde batarya patlaması sonucu çıkan yangın kamu hizmetlerini büyük ölçüde felç ederken, ülke şüpheli bir ölümle sarsıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan ve devletin bilgisayar ağındaki arızaların onarımını denetlemekle görevli olan bir hükümet yetkilisi, Sejong Hükümet Kompleksi’ndeki bir binanın 15. katından düştü. Yerel saatle 10.50 sıralarında yerde hareketsiz olarak yatarken bulunan yetkilinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın binanın terasından düştüğü ve cep telefonunu ardında bıraktığı belirlenirken, intihar şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM DOĞRULANDI

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtilerek, "Hayatını kaybeden çalışanımızın yakınlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Bakanlığımız ve personeli, bu olayı detaylı şekilde ele almak için gereken tüm çabayı gösterecektir" denildi.

VERİ MERKEZİNDE YANGIN ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz Cumartesi günü NIRS adlı veri merkezindeki bir güç kaynağı bataryasının 5’inci kattan zemin kata taşındığı sırada patlama meydana gelmiş, çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. 10 saatlik çabanın ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle para transferi, posta gönderimi ve devlet dairesi işlemleri dahil 647 çevrimiçi devlet hizmeti devre dışı kalmıştı.

MİLYARLARCA SAYFALIK EVRAK YOK OLMUŞTU

Yangının ayrıca 191 bin devlet memuru tarafından sisteme yüklenen 274,6 milyar sayfa belgeye eşdeğer 858 terabayt (TB) hacmindeki resmi veriyi yok ettiği açıklanmıştı. Güney Kore hükümeti, dün itibariyle yangının ardından devre dışı kalan 647 çevrimiçi devlet hizmetinin 335’inin hala kullanılamadığını açıklamıştı.