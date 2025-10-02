13 saatlik iş günü uygulamasına karşı Yunanistan ayakta!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yunanistan'da çalışma saatlerinin 13 saate çıkarılması sonucu, ülke ayağa kalktı. Yaşanan genel grev, ülke genelinde seyahat ve hizmetlerinin aksamasına neden olurken grevin 24 saat süreceği belirtildi.

Yunanistan'da Çarşamba günü ülke çapında çalışma koşullarındaki değişikliğe karşı protesto düzenlendi. Genel grev, okullar, mahkemeler, kamu hastaneleri ve belediyeler de dahil olmak üzere Yunanistan genelindeki hizmetleri aksattı. Atina'nın merkezinde iki protesto yürüyüşü planlanırken diğer şehirlerde de gösteriler düzenlenmesi planlanıyor.

GENEL HİZMETLERDE AKSAMA 

Memur ve özel sektör çalışanlarını temsil eden sendikalar, vardiyaların günde 13 saate kadar uzatılmasına imkan tanıyan fazla mesai uygulaması da dahil olmak üzere daha fazla esneklik getirecek olan iş kanunu değişikliklerini protesto etmek için grev çağrısında bulundu.

24 saatlik grev süresince Atina'da taksi ve tren seferleri yapılmayacak, otobüsler ve şehrin metro, tramvay ve troleybüs seferleri ise azaltılmış bir programla çalışacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ SINIRLANDIRILACAK 

Yeni düzenlemeye göre, fazla mesaiyi de kapsayan çalışma saatleri haftada 48 saatle sınırlandırılacak ve yılda en fazla 150 saat fazla mesaiye izin verilecek.

TOPLU SÖZLEŞMELERİN GERİ DÖNMESİ TALEP EDİLDİ

Sendikalar, yeni kuralların işçileri işverenlerin iş gücü suistimallerine karşı savunmasız bıraktığını savunuyor. Özel sektörün çatı sendikası Yunanistan Genel İşçi Konfederasyonu yaptığı açıklamada, "13 saatlik (vardiyaya) hayır diyoruz. Tükenmek gelişme değildir insan tahammülünün sınırları vardır" dedi. Sendika, 37,5 saatlik çalışma haftası ve toplu sözleşmelerin geri dönmesini talep etti. Yunanistan'da yasal çalışma saati sekiz saat olup ücretli fazla mesai imkânı da bulunmaktadır.

