Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AFAD, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yurdun birçok bölgesinden peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 14.08'de gerçekleşen depremin derinliği 13.66 km olarak kaydedildi.
