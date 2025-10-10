Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler

Yurdun birçok bölgesinden peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.08'de gerçekleşen depremin derinliği 13.66 km olarak kaydedildi.

