Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler

Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler

AFAD, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yurdun birçok bölgesinden peş peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yaptığı açıklamaya göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.08'de gerçekleşen depremin derinliği 13.66 km olarak kaydedildi.

Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler - 1. Resim

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

