Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mertelerce savruldu: Genç sürücü Ahmet Demircan kazadan sağ çıkamadı

Mertelerce savruldu: Genç sürücü Ahmet Demircan kazadan sağ çıkamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mertelerce savruldu: Genç sürücü Ahmet Demircan kazadan sağ çıkamadı
Serinhisar, Kaza, Motosiklet, Otomobil, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 20 yaşındaki Ahmet Demircan ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kaza sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Demircan (20), idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet ile seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. 

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle genç motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan genç motosiklet sürücüsü Ahmet Demircan’ı ambulansla hastaneye sevk etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye sevk edilen genç motosiklet sürücüsü burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem! İşte ilk veriler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda dehşet! Mahkum 3 memuru bıçakladı - 3. SayfaMahkum bıçakla dehşet saçtı! Yaralılar varSakarya'da feci kaza! Göreve giden 2 jandarma şehit oldu - 3. SayfaGöreve giden 2 jandarma şehit olduKırmızı ışıkta bekleyen öğretmen canından olmuştu! Konya'daki kazada sürücü 'Kasten öldürme'den tutuklandı - 3. SayfaSürücü 'Kasten öldürme'den tutuklandıFETÖ firarisinin başını 'akraba ziyareti' yaktı! - 3. SayfaFETÖ firarisinin başını 'akraba ziyareti' yaktı!Türkiye'nin konuştuğu cinayette katil beraatini istedi! Cezası belli oldu - 3. SayfaKorkunç cinayette katil beraatini istedi!Silahlı kavgada can veren çocuğun annesi feryat etti: Allah da size bu acıyı yaşatsın! - 3. SayfaSilahlı kavgada can veren çocuğun annesi feryat etti
Sonraki Haber Yükleniyor...