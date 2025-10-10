Mertelerce savruldu: Genç sürücü Ahmet Demircan kazadan sağ çıkamadı

Kaza, Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Demircan (20), idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet ile seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle genç motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan genç motosiklet sürücüsü Ahmet Demircan’ı ambulansla hastaneye sevk etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye sevk edilen genç motosiklet sürücüsü burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.