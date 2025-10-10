Bahçeli paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı! Emekli Albay Çetin Orkun Özeller için istenen ceza belli oldu

Emekli Albay Çetin Orkun Özeller, geçtiğimiz haftalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından gözaltına alınmış “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Özeller hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Emekli albay hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçlarından toplam 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

ÖZELLER SAVUNMASINDA NE DEMİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Özeller, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları kabul etmişti. 28 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığını ve çatışmalara katıldığını söyleyen Özeller, Bahçeli’ye yönelik sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

Özeller, herhangi bir şekilde “PKK terör örgütü lideridir” ifadesini kullanmadığını, sözlerinin siyasi eleştiri niteliğinde olduğunu belirtmişti.