Alevlerin arasında can pazarı! 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında anne bir çocuğu dışarıya kaçmaya başardı. Alevlerin arasında kalan 2 çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi Babür Sokak'ta dün öğle saatlerinde 4 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi etkisi altına aldı.

2 ÇOCUK ALEVLERİN ARASINDA KURTARILDI

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay anında evde bulunan 3 çocuk büyük korku yaşadı. Yangın sırasında evde bulunan anne bir çocuğuyla dışarı çıkarken, diğer 2 çocuk ise itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasında alınarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Alevlerin arasında can pazarı! 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - 1. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, korku yaşayan çocukları sakinleştirdi. Ekiplerin çocukları kucaklarına alarak ilgilendikleri anlar duygusal görüntülere sahne oldu. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, dairede hasar meydana geldi.

Alevlerin arasında can pazarı! 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı - 2. Resim

