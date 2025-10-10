Grip aşısı, kalp ve şeker ilacı bulunamıyor! Raflar boş, eczacılar isyanda

Son günlerde yeniden eczanelerde baş gösteren ilaç sıkıntısı vatandaşın canını sıktı. Pek çok hasta, reçetesinde yer alan temel ilaçlara ulaşmakta zorluk çekiyor. Grip aşısından kalp ve diyabet ilaçlarına kadar birçok hayati ürün, eczane raflarında bulunamıyor.

Eczacılar her yıl tekrarlanan krizin bu kez daha derin yaşandığını belirtirken; ilaç depolarında yaşanan tedarik sorunları nedeniyle eczaneler sipariş ettikleri ürünleri temin edemiyor. Sektör temsilcilerine göre, mevcut fiyat politikası üretici ve ithalatçı firmaları da zor durumda bırakıyor.

ECZACILAR SIKIŞMIŞ DURUMDA

Reçeteler doktor tarafından yazılıyor ancak ilaç bulunamadığı için hastalar eczane eczane dolaşmak zorunda kalıyor. Bu durum hem hastaları hem de eczacıları zor durumda bırakıyor. Eczacılar, sorunların kendilerinden kaynaklanmadığını vurgulayarak çözümün fiyat düzenlemelerinde olduğunu söylüyor.

"DEPOLARA YALVARIYORUZ"

Show Haber’e konuşan Tüm Eczacı Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TESİ) Başkanı Nurten Saydam, ilaç temini konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Saydam, "İnanın depolara yalvarıyoruz ilaç alabilmek için. Bizleri bu kadar zor durumda bırakmamaları gerekiyor. İlaç fiyatlarının yeniden düzenlenmesi şart. Hastalar daha fazla mağdur olmadan fiyat kararnamesinin güncellenmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL YÜZDE 23,5 ZAM YAPILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yıl ilaç fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 17,54 TL’den 21,67 TL’ye yükselmiş ve ilaçlara yüzde 23,5 oranında zam yapılmıştı.