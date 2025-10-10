Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bir dönem sona erdi! Hediyelikte yeni tren bebek dişi ve saçı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hediyelik eşyada bir dönem geride kaldı. Oldukça popüler olan isim yazılı pirinç tanesi kolyeler, yerini içinde bebek dişi ve saçı bulunan fanuslu kolyelere bıraktı.

Samsun'da hediyelik eşya üreten 62 yaşındaki Temel Samangül, 30 yılı aşkındır bu iş ile geçimini sağlıyor. Yabancılar Çarşısı esnafından Samangül, son dönemde kolyelerde yeni bir trend başladığını dile getirdi.

Bir dönem sona erdi! Hediyelikte yeni tren bebek dişi ve saçı oldu - 1. Resim

YENİ TREND BEBEK DİŞİ VE SAÇ

Samangül, pirinç tanesi bulunan cam tüplü kolyelerin eskisi gibi rağbet görmediğini, vatandaşların şu anda daha çok fotoğraf, bebek dişi ve saç kullanılarak yapılan kolyelere ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Bir dönem sona erdi! Hediyelikte yeni tren bebek dişi ve saçı oldu - 2. Resim

"BÜYÜDÜKLERİ ZAMAN DA ÇOCUKLARA HATIRA OLUYOR"

İçerisinde fotoğraf, bebek dişi ve bebek saçı bulunan tüplü kolyelerin daha çok tutulduğuna dikkat çeken Samangül, "Pirinç tanesine isim yazıp kolye yapıyorduk. Şimdi bir sınıf atlaması yaptık. Kolye tüpünün içerisine fotoğraf da yerleştiriyoruz.

Bir dönem sona erdi! Hediyelikte yeni tren bebek dişi ve saçı oldu - 3. Resim

Tüpün içerisine fotoğraf, isimli pirinç tanesi ve çiçek koyuyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlar artık çocuk süt dişlerine de isim, doğum tarihi yazdırıp, kolye yaptırıyorlar. İlk bebek saçından da kolye yaptıranlar oluyor.

Bir dönem sona erdi! Hediyelikte yeni tren bebek dişi ve saçı oldu - 4. Resim

Böyle orijinal şeyleri de kolye ve anahtarlık haline getirip, satıyoruz. Bu tarz hediyelikler, büyüdükleri zaman da çocuklara hatıra oluyor. Bu kolyeleri 3-4 santimlik tüplerin içerisine yapıyoruz. Fiyatlar da çok komik seviyede. Sadece pirince isim yazılarak yapılan kolye 45 TL. İçerisinde fotoğraf baskılı, pirinçli kolyeler ise 125 TL'den satılıyor. Fiyatları, herkes alabilsin diye ucuz tutuyoruz. İşlerimiz de gayet iyi gidiyor" dedi.

Bir dönem sona erdi! Hediyelikte yeni tren bebek dişi ve saçı oldu - 5. Resim

FİYATLAR 45 İLA 125 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Hediyelik kolyelerin bebek dişli, saçlı ve pirinç taneli olanlarının adeti 45 TL'den, fotoğraf yer alanlar ise 125 TL'den alıcı buluyor.

Bir dönem sona erdi! Hediyelikte yeni tren bebek dişi ve saçı oldu - 6. Resim

