Şehit mezarları tahrip edildi! Savcılık harekete geçti

Şehit mezarları tahrip edildi! Savcılık harekete geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Şehit, Ölüm, Mezar, Saygısızlık, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da 93 Harbinde şehit olan Oltulu Dağgirli Daştan Efendi ve arkadaşlarının kabirlerinin tahrip edilmesi tepki çekti. Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

93 harbinde Kuvayı Millîye Komutanı olarak görev yapan, Erzurum'un Oltu ilçesinden Narman ilçesine 100 atlı ve yaya olarak yardıma giden, daha sonra Şekerli köyünde şehit olan ve kabri Narman ilçesi Mahmut Çavuş Mahallesi mezarlığında bulunan Oltulu Dağgirli Daştan Efendi ve beş meçhul şehide ait mezar, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edildi. Mezarların tahrip edilmesine bölge halkı büyük tepki gösterdi.

Şehit mezarları tahrip edildi! Savcılık harekete geçti - 1. Resim

Yaklaşık iki ay önce mezarı ziyarete giden Dağgirli Daştan Efendinin torunu Gülten Gürbüz, mezarın kazıldığını fark ederek durumu Narman Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şehit mezarları tahrip edildi! Savcılık harekete geçti - 2. Resim

Mezarlık içerisinde taş duvardan yapılmış türbenin içerisine girilerek yapılan tahribatın kim veya kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Olay yeri incelemelerinde mezarın bilinçli şekilde kazıldığı tespit edildi.

Şehit mezarları tahrip edildi! Savcılık harekete geçti - 3. Resim

Vatandaşlar, "Bu, bir mezara değil, şehitlerimizin aziz hatırasına yapılan bir saygısızlıktır" diyerek tepkilerini ifade etti. Yöre insanları yetkililerin bu mezarlığı düzenli bir şekilde yeniden onarmasını istedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Oltu'dan cepheye desteğe giden Kuvayı Milliye Komutanı Dağgirli Taştan Efendi ve beş arkadaşı, cephede şehit düşmüş ve şehit oldukları yere defnedilmişti. Bugün onların hatırasını yaşatmak için yapılan türbe, bölge halkı tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

