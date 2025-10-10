Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belçika Başbakanına suikast planı! Ülke alarma geçti

Belçika Başbakanına suikast planı! Ülke alarma geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Belçika Başbakanına suikast planı! Ülke alarma geçti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belçika’da yerel basın kaynakları, Başbakan Bart De Wever’in evine yakın bir bölgede el yapımı patlayıcılar bulunduğunu belirterek polisin alarma geçtiğini bildirdi. 

Belçika polisi dün Başbakan  Bart De Wever’in Anvers’teki evine birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan bir binada henüz tamamlanmamış bir patlayıcı düzeneği, çelik bilyelerin bulunduğu bir çanta ve 3D yazıcı ele geçirdi. 

EL YAPIMI PATLAYICIYI DRONE'A MONTE EDECEKLERDİ

Yerel medyanın haberine göre şüpheliler, el yapımı patlayıcıyı bir drone’a monte etmeyi planlıyordu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Başbakana saldırı girişimi suçundan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 

Savcılık, bu operasyonun "terörle cinayete teşebbüs" ve "bir terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlere katılma" soruşturmalarının bir parçası olduğunu aktardı. Olayın ardından polis alarm durumuna geçerken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.  

Flaman milliyetçi Bart De Wever, aylar süren zorlu koalisyon görüşmelerinin ardından geçtiğimiz şubat ayında Belçika Başbakanı olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

