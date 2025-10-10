Belçika Başbakanına suikast planı! Ülke alarma geçti

Belçika polisi dün Başbakan Bart De Wever’in Anvers’teki evine birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan bir binada henüz tamamlanmamış bir patlayıcı düzeneği, çelik bilyelerin bulunduğu bir çanta ve 3D yazıcı ele geçirdi.

EL YAPIMI PATLAYICIYI DRONE'A MONTE EDECEKLERDİ

Yerel medyanın haberine göre şüpheliler, el yapımı patlayıcıyı bir drone’a monte etmeyi planlıyordu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Başbakana saldırı girişimi suçundan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Savcılık, bu operasyonun "terörle cinayete teşebbüs" ve "bir terör örgütüyle bağlantılı faaliyetlere katılma" soruşturmalarının bir parçası olduğunu aktardı. Olayın ardından polis alarm durumuna geçerken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Flaman milliyetçi Bart De Wever, aylar süren zorlu koalisyon görüşmelerinin ardından geçtiğimiz şubat ayında Belçika Başbakanı olarak göreve başlamıştı.