Filipinler 7.6'lık depremle sallandı! Birçok ülke için tsunami uyarısı yapıldı

Güneydoğu Asya'dan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve 72 kişinin öldüğü Filipinler'de bu defa 7.6 şiddetinde bir deprem oldu.

ALARM VERİLDİ! BİRÇOK ÜLKE İÇİN TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Filipinler Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), depremin merkezinin ülkenin Davao Oriental eyaletine bağlı Manay kasabası açıkları olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 10 kilometre olarak kaydedildi. Birçok ülke için tsunami uyarısı verildi. Enstitü, Filipinler’in orta ve güney kesimlerindeki kıyı kasabalarında yaşayanların derhal yüksek bölgelere çıkmasını veya daha iç kesimlere gitmesini istedi. Endonezya’da da ülkenin kuzey Sulawesi ve Papua bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

KIYILARDA BÜYÜK TEHLİKE VAR

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin merkez üssünün 300 kilometre çevresindeki kıyılar için tehlikeli tsunami dalgalarının görülebileceğini açıkladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise Filipinler kıyılarında deniz seviyesinin 1 ila 3 metre üzerine çıkabilecek dalgalar oluşabileceğini, ayrıca Endonezya ve Palau kıyılarında da 1 metreye kadar dalgaların görülebileceğini bildirdi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Oriental eyaleti valisi Edwin Jubahib, “Deprem çok güçlüydü. Bazı binaların hasar gördüğüne dair raporlar aldık.” dedi. Bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.



