Dünyanın en pahalı elbisesi görücüye çıktı! Tam 10 kilo ağırlığında, fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Dünyanın en pahalı elbisesi görücüye çıktı! Tam 10 kilo ağırlığında, fiyatı ise dudak uçuklatıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarca kentinde düzenlenen Middle East Watch & Jewellery Show kapsamında sergilenen altın bir elbise, görenleri şaşkına çevirirken, fiyatıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı. 

BAE’de düzenlenen Middle East Watch & Jewellery Show kapsamında görücüye çıkarılan altın elbiseye bakan bir daha bakıyor.

Tamamı 21 ayar altından üretilen 10.08 kilogram ağırlığındaki altın elbisenin yanında sergilenen 398 gramlık altın taç da görenleri hayrete düşürüyor. Öte yandan sergide, 34.1 gramlık küpeler ve 738.5 gramlık Hiyar isimli süs de bulunuyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Dubai’de ünlü bir kuyumcu tarafından tasarlanan setin değeri 1 milyon 88 bin dolar olarak açıklanırken, tasarımcının geleneksel kültürlerinden ilham aldığı kaydedildi. Ayrıca elbise dudak uçuklatan değeriyle Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi başardı. 

