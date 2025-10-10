10 Ekim altın fiyatları gündemde yerini aldı. Doların küresel piyasalarda güçlenmesi ve Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi altın üzerinde baskı oluşturdu. Peki, altın yükselmeye devam edecek mi, 10 Ekim altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL oldu?

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Haftanın son işlem gününde altın fiyatları önceki günlerdeki rekor seviyelerden geriledi. ABD dolarının güçlenmesi ve jeopolitik risklerin azalması yatırımcıların güvenli liman talebini düşürdü.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes planının kabul edilmesi altın fiyatlarını baskıladı. Uzmanlar ise kısa vadede altının yatay bir seyir izleyebileceğini belirtiyor.

GRAM, ÇEYREK VE YARIM ALTIN KAÇ TL?

Gram Altın: 5.332 TL

Çeyrek Altın: 9.039 TL

Yarım Altın: 18.078 TL

10 EKİM ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Alış: 5.332,41 TL

Gram Altın Satış: 5.333,12 TL

Çeyrek Altın Alış: 9.039,00 TL

Çeyrek Altın Satış: 9.236,00 TL

Yarım Altın Alış: 18.078,00 TL

Yarım Altın Satış: 18.455,00 TL

Tam Altın Alış: 36.269,80 TL

Tam Altın Satış: 36.986,10 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 36.045,00 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 36.748,00 TL

Reşat Altını Alış: 36.077,47 TL

Reşat Altını Satış: 36.780,95 TL

22 Ayar Altın Alış: 5.044,25 TL

22 Ayar Altın Satış: 5.327,31 TL

18 Ayar Altın Alış: 3.892,66 TL

18 Ayar Altın Satış: 3.893,18 TL

14 Ayar Altın Alış: 3.045,38 TL

14 Ayar Altın Satış: 4.158,69 TL

10 EKİM GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş (TL/Gr) Alış: 67,80 TL

Gümüş (TL/Gr) Satış: 67,91 TL

Gümüş ($/Ons) Alış: 50,50 $

Gümüş ($/Ons) Satış: 50,55 $

Gümüş (Euro/Ons) Alış: 43,60 €

Gümüş (Euro/Ons) Satış: 43,68 €

