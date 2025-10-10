Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Almanya'da Filistin'e destek gösterilerinde ortalık karıştı! Polis, milletvekiline yumrukla saldırdı

Almanya'da Filistin'e destek gösterilerinde ortalık karıştı! Polis, milletvekiline yumrukla saldırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Almanya, Berlin, Filistin, Protesto, Gösteri, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde Sol Parti (Die Linke) milletvekili Lea Reisner'in, polis memurunun yumruklu saldırısına uğradığı görüldü. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen görüntüler Berlin'den geldi. 7 Ekim'de Alexander Meydanı'nda yapılan Filistin'e destek gösterisine katılan milletvekili Reisner, polis ile göstericiler arasındaki gerginliği azaltmaya çalıştığı esnada polis tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Almanya'da Filistin'e destek gösterilerinde ortalık karıştı! Polis, milletvekiline yumrukla saldırdı - 1. Resim

POLİS, MİLLETVEKİLİNE SALDIRDI

Bir polis memurunun arkadan gelerek Reisner’in yüzüne yumruk attığı ve ardından hızla geri çekilerek ortadan kaybolduğu anlar görüntü ve fotoğraflara yansıdı.

Kalabalığı kontrol altına almak için alanı araçlarla çevreleyen polis, bazı göstericileri zor kullanarak gözaltına almış, bu sırada bir TOMA da hazır bekletilmişti.

Almanya'da Filistin'e destek gösterilerinde ortalık karıştı! Polis, milletvekiline yumrukla saldırdı - 2. Resim

Polisin gösteriye katılanlara sert müdahalede bulunması sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

