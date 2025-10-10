Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Alman Belediye Başkanı'nı kızı yaralamış

Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Alman Belediye Başkanı'nı kızı yaralamış

- Güncelleme:
Almanya'da önceki gün bıçaklanan Herdecke Belediye Başkanı Iris Stalzer, ilk ifadesinde kendisine saldıran kişinin 17 yaşındaki kızı olduğunu söyledi.

Almanya'da Herdecke Belediye Başkanı Iris Stalzer, 7 Ekim'de evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Stalzer, aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Saldırı sonrası sürüklenerek evine girmeyi başaran Stalzer'in, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Herdecke'de korkunç bir saldırı haberi aldık. Bir an önce çözülmesi gerekiyor. Belediye Başkanı Iris Stalzer'in hayatından endişe ediyor ve tamamen iyileşmesini umuyoruz. Ailesi ve sevdikleriyle birlikteyim." ifadelerini kullandı.

Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Alman Belediye Başkanı'nı kızı yaralamış - 1. Resim

KIZININ ADINI VERDİ

Sağlık durumu iyiye giden Stalzer, ifadesinde kendisini yaralayan kişinin 17 yaşındaki kızı olduğunu söyledi.

Saldırının nedeni henüz netleşmezsen ekipler aile içi tartışma üzerine duruyor. Olayın ardından belediye başkanının evlatlıkları olan 17 yaşındaki kızı ve 15 yaşındaki oğlu polis merkezine götürülmüştü.

Bıçaklı saldırıya uğramıştı! Alman Belediye Başkanı'nı kızı yaralamış - 2. Resim

KAN İZLERİ VE BIÇAK TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı yürüten yetkililer, evdeki kan izlerinin acil çağrı yapılmadan önce silinmeye çalışıldığının anlaşıldığını belirtti. Ayrıca erkek çocuğunun sırt çantasında, kan izleri olan bir bıçak ile 17 yaşındaki şüpheliye ait olduğu düşünülen kanlı bir elbisenin de bulunduğu bildirildi.

Stalzer, 27 Eylül'de yapılan seçimin ikinci turda şehrin belediye başkanı seçilmişti.

