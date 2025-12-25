Bir döneme damga vuran Selena dizisi, yıllar sonra oyuncularıyla ilgili açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Dizide Hades karakterini oynayan Sinan Çalışkanoğlu’nun kariyeri, özel yaşamı ve ekran yolculuğu yeniden merak konusu oldu.

2000’li yıllara damga vuran Selena dizisi, bu kez oyuncular arasında yaşandığı aktarılan set sürecine ilişkin açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Dizide Müstesna karakterini oynayan Parla Şenol’un, rol arkadaşı Sinan Çalışkan ilgili sözleri sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer buldu. Bu gelişmenin ardından Selena dizisinin Hades'i Sinan Çalışkanoğlu kimdir?

SELENA DİZİSİNİN HADES’İ KİM, GERÇEK ADI NE?

Selena dizisinde Hades karakterini Sinan Çalışkanoğlu canlandırdı. Oyuncu, dizide farklı karakterle yer alırken Hades rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Selena dizisinin Hadesi Sinan Çalışkanoğlu kimdir?

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

Sinan Çalışkanoğlu, 26 Ocak 1978 tarihinde İstanbul’da doğdu. Akademi İstanbul Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, eğitimini Pera Güzel Sanatlar Merkezi’nde aldığı pandomim ve oyunculuk dersleriyle sürdürdü. Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan Çalışkanoğlu, zamanla televizyon ve sinema projelerinde yer aldı.

Oyuncu; Selena dizisinin ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kertenkele, Klavye Delikanlıları ve Güldür Güldür Show gibi yapımlarda rol aldı. Sunuculuk deneyimi de bulunan Çalışkanoğlu, Elin Oğlu ve Şanslı Masa programlarında ekran karşısına çıktı. Sinemada ise İncir Reçeli ve Ölümlü Dünya gibi filmlerde yer aldı.

Selena dizisinin Hadesi Sinan Çalışkanoğlu kimdir?

SİNAN ÇALIŞKAN OYNADIĞI DİZİLER

Bir İstanbul Masalı - 2003

Hayat Bilgisi - 2003

En Son Babalar Duyar - 2004

Selena - 2006-2009

Türk Malı - 2010

Yahşi Cazibe - 2011

Şanslı Masa - 2011-2013

Türk'ün Uzayla İmtihanı - 2012

Bir Yastıkta - 2013

Kapış Kapış - 2013

Gurbette Aşk - 2013

İşler Güçler - 2014

Kertenkele - 2014-2016

Elin Oğlu - 2015-2016

Klavye Delikanlıları - 2017

İlk Buluşma - 2017-2018

Efsane Aile - 2019

Başım Belada - 2023

Haberle İlgili Daha Fazlası