Almanya'da Belediye Başkanı Stalzer bıçaklandı

Almanya’nın batısındaki Herdecke kentinde yeni seçilen Belediye Başkanı Iris Stalzer, evinde yaralı şekilde bulundu. Alman medyasına göre Stalzer’in vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Başbakan Friedrich Merz, saldırıyı “iğrenç bir eylem” olarak nitelendirdi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Belediye başkanı seçilen Iris Stalzer’in hayatından endişe duyuyoruz ve tamamen iyileşmesini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Iris Stalzer, 28 Eylül’de yapılan seçimlerde Herdecke’nin yeni belediye başkanı seçilmişti. Stalzer, Almanya’daki merkez sol Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olarak biliniyor.

15 YAŞINDAKİ OĞUL GÖZALTINDA

Polis kaynakları, olay yerinde başkanın 15 yaşındaki evlatlık oğlunun bulunduğunu ve ilk ifadelerinde “annemin birkaç adam tarafından sokakta saldırıya uğradığını” söylediğini aktardı.

Ancak yapılan inceleme sonucunda çocuğun ifadeleriyle olay yerindeki bulgular arasında çelişkiler tespit edildi.

ADLİ KIYAFET GİYDİRİLDİ, KELEPÇELENDİ

Genç zanlı, polis devriye aracına alınarak kelepçelendi ve adli tıbbi kıyafet giydirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis çocuğun saldırıya karıştığından şüpheleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN DURUMU

Yaralı başkanın hastanede tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı iletildi.

Ayrıntılar geliyor...