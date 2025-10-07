Alerji olduğunu sandı, gerçek bambaşka çıktı! "Gözlerimi bantlamak zorundayım"

İskoçya'nın Fife kentinde 8 Ağustos'ta bir kız çocuğu dünyaya getiren Karina Whyte, doğumdan 10 gün sonra yüzünde tuhaf bir değişim hissetti.

ALERJİK REAKSİYON OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Günden güne dudaklarının uyuştuğunu ve yüzünün sol tarafının sarkmaya başladığını belirten kadın, başta alerjik reaksiyon geçirdiğini düşündü ancak şikayetleri artınca hastaneye başvurdu.

YÜZ FELCİ TEŞHİSİ KONDU

Yapılan muayene sonucunda genç kadına yüz felci teşhisi konulurken, beş günlük bir tedavi planlandı.

Olayın ardından Mirror’a açıklamalarda bulunan Whyte, teşhis konduktan sonra iki hafta boyunca evden çıkamadığını söyledi.

Bu süre boyunca yüzünde şiddetli bir ağrı hissettiğini söyleyen kadın, "Ağzımdan damlamadan su içemiyorum. Bardaktan su içerken dudaklarımı sıkıştırmak zorunda kalıyorum. Konuşurken peltek konuşuyorum." dedi.

"GECELERİ GÖZLERİMİ BANTLAMAK ZORUNDAYIM"

Yüz felcinin gözlerinde tahrişe neden olduğunu da vurgulayan kadın, "Gün boyunca ara sıra gözlerimin kurumasını önlemek için parmağımla gözlerimi fiziksel olarak kapatıyorum. Hâlâ geceleri gözlerimi bantlamak zorunda kalıyorum." ifadelerinde bulundu.

Doktorlar talihsiz kadının tamamen iyileşeceğini ancak sürecin biraz uzun olabileceğini kaydetti.