Trump'ın Gazze planı ilk kez masada karşılık buldu! İlk sinyaller olumlu

ABD’nin sunduğu Gazze planı kapsamında Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde başlayan Hamas–İsrail dolaylı müzakerelerinin ilk turu 4 saat sürdü. Taraflara yakın kaynaklar görüşmelerin 'olumlu geçtiğini' aktardı.

İLK TURDA ESİR TAKASI VE ATEŞKES GÜNDEMDE

Hamas’a yakın iki kaynak, ABD’nin hazırladığı 20 maddelik Gazze planı üzerine yapılan görüşmelerin ilk turunun yaklaşık 4 saat sürdüğünü ve planın ilk aşamasında esir takası ve ateşkesin sağlanması konularında önemli ilerleme kaydedildiğini paylaştı.

Mısırlı bir yetkili, tarafların planın büyük bölümünde uzlaştığını ve görüşmelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı.

TRUMP'IN GAZZE PLANINA TARAFLAR İYİMSER YAKLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın önerdiği barış planı, Gazze’de yaklaşık iki yıldır devam eden çatışmaların sona ermesine yönelik temkinli bir umut ortamı oluşturdu.

Hamas, planı tamamen kabul etmese de, İsrail saldırılarının durması karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik ilk aşamaya açık olduğunu duyurdu.

Trump ise Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde kurtarabilmemiz için İsrail Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalıdır. Bu, Orta Doğu’da uzun zamandır aranan barışla ilgilidir.” ifadelerini kullandı.

'GAZZE'NİN YÖNETİMİ FİLİSTİNLİLERDE KALMALI'

Hamas, planın silahsızlanma şartını tartışmaya açık bıraktı ancak Gazze’nin yönetiminin Filistin liderliğinde kalması gerektiğini vurguladı. Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in geçici yönetimde rol almasına yönelik önerilere ise temkinli yaklaşıldı.

'BU BİR SON DEĞİL, BAŞLANGIÇ'

ORSAM Uzmanı Gökhan Batu, TRT World’e yaptığı açıklamada Hamas’ın kararını “bir başlangıç” olarak niteledi:

“Deyr el-Belah – El-Mavasi hattında insanlar küçük bir alana sıkıştırılmış durumda. Bu insani krizde planı reddetmenin maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla ‘görüşmelere açığız’ mesajı vermek önemli.”

Batu’ya göre Trump’ın söylemleri, İsrail’i müzakere masasına oturtma çabasının bir parçası.

PLANIN İÇERİĞİ: SAVAŞIN SONA ERMESİ VE GERİ ÇEKİLME Trump’ın barış planı, tarafların onay vermesi halinde savaşın sona erdirilmesini ve İsrail güçlerinin rehinelerin serbest bırakılması karşılığında belirlenen noktalara çekilmesini öngörüyor. Bu süreçte hava saldırıları ve topçu atışları askıya alınacak, çatışma hatları dondurulacak. Planın ilk aşaması, Gazze’de temel hizmetlerin yeniden sağlanmasını hedefliyor: elektrik, su, kanalizasyon, hastaneler ve yolların onarımı, enkazın temizlenmesi ve yardımların engelsiz akışı.

'GAZZE İÇİN NADİR BİR FIRSAT'

Gökhan Batu’ya göre plan, her ne kadar belirsizlikler içerse de Gazze halkına nefes aldıracak nadir bir fırsat sunuyor: