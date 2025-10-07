Kocaeli'de gazetecilere sopalı saldırı!

Kocaeli'de gazeteci Hakan Süer ve Abbas Çakar 'a yönelik sopalı saldırı girişimi gerçekleştirildi. Yayımladıkları bir haber sonrası tehdit edilen gazetecilere yapılan saldırı, polis ve esnafın müdahalesiyle engellendi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE), bir haber sitesinin yöneticileri Hakan Süer ve Abbas Çakar'a yönelik saldırı girişimini kınadı. Cemiyetten yapılan açıklamada, Süer ve Çakar'ın yayımladıkları bir haberin ardından önce telefonla tehdit edildikleri, daha sonra ise pusuya düşürülmek istendiği belirtildi.

GÖZALTINDA BİLE RAHAT DURMADILAR

Açıklamada, gazetecilerin durumu fark ederek emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, şüpheliler C.K. ve A.K.'yi yanlarındaki sopalarla gözaltına aldığı kaydedildi. Ayrıca, şahısların gözaltına alındıkları sırada da küfür ve saldırgan tavırlarına devam ettikleri aktarıldı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI İLETİLDİ

Açıklamada gazeteciler Hakan Süer ve Abbas Çakar'a geçmiş olsun mesaj iletildi.



Saldırı girişiminin basın özgürlüğüne ve toplumun haber alma hakkına yönelik bir tehdit olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: