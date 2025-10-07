Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kocaeli'de gazetecilere sopalı saldırı!

Kocaeli'de gazetecilere sopalı saldırı!

Güncelleme:
Kocaeli&#039;de gazetecilere sopalı saldırı!
Gündem Haberleri

Kocaeli'de gazeteci Hakan Süer ve Abbas Çakar, önce tehdit edildi sonra sopalı saldırıya uğradı. Emniyet güçlerine haber verilmesi üzerine saldırganlar gözaltına alındı ancak şahısların küfür ve saldırgan tavırlarına devam ettikleri aktarıldı.

Kocaeli'de gazeteci Hakan Süer ve Abbas Çakar 'a yönelik sopalı saldırı girişimi gerçekleştirildi. Yayımladıkları bir haber sonrası tehdit edilen gazetecilere yapılan saldırı, polis ve esnafın müdahalesiyle engellendi.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE), bir haber sitesinin yöneticileri Hakan Süer ve Abbas Çakar'a yönelik saldırı girişimini kınadı. Cemiyetten yapılan açıklamada, Süer ve Çakar'ın yayımladıkları bir haberin ardından önce telefonla tehdit edildikleri, daha sonra ise pusuya düşürülmek istendiği belirtildi.

GÖZALTINDA BİLE RAHAT DURMADILAR

Açıklamada, gazetecilerin durumu fark ederek emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, şüpheliler C.K. ve A.K.'yi yanlarındaki sopalarla gözaltına aldığı kaydedildi. Ayrıca, şahısların gözaltına alındıkları sırada da küfür ve saldırgan tavırlarına devam ettikleri aktarıldı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI İLETİLDİ

Açıklamada gazeteciler Hakan Süer ve Abbas Çakar'a geçmiş olsun mesaj iletildi.


Saldırı girişiminin basın özgürlüğüne ve toplumun haber alma hakkına yönelik bir tehdit olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak bu organize saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Meslektaşlarımızın yanındayız. Olayın tüm hukuki sürecinin takipçisi olacağız. Faillerin hak ettikleri cezayı almaları için tüm girişimleri kararlılıkla sürdüreceğiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

