Eski sevgilisinin çalıştığı okula pompalı tüfekle saldırdı!

Eski sevgilisinin çalıştığı okula pompalı tüfekle saldırdı!

Samsun'da O.G. isimli şahıs, eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye çalıştığı özel eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldırdı.

Samsun'da 35 yaşındaki taksi şoförü O.G., eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye özel eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş açtı. Kapalı eğitim kurumuna saldıran O.G., kurumun cam ve kapılarında hasar oluşturdu. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki özel bir eğitim kurumunda meydana gelen olayda, taksi şoförü O.G. (35), eski kız arkadaşı T.Ş.'yi (32) kıskandığı için onun yüzünden işten çıkarılabileceğini düşündüğü kurumu hedef aldı. Kapalı olan eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş eden O.G., cam ve kapılarda hasar oluşturdu.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI 

Polis ekipleri, O.G.'yi kısa sürede olayda kullandığı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Sorgulama Büro Amirliği ekiplerinin işlemlerinin ardından zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, O.G.'nin tutuklanmasına karar vererek Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi.

