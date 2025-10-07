Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Suikast talimatı yurt dışından gelmiş! Serdar Öktem cinayetinde ayrıntılar belli oluyor

Suikast talimatı yurt dışından gelmiş! Serdar Öktem cinayetinde ayrıntılar belli oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suikast talimatı yurt dışından gelmiş! Serdar Öktem cinayetinde ayrıntılar belli oluyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şişli Büyükdere Caddesi'nde aracında uzun namlulu silahlara hedef olan Avukat Serdar Öktem cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, eylemin talimatının çetenin yurt dışında firari durumdaki elebaşları tarafından S.Ö.'ye verildiği öğrenildi.

Avukat Serdar Öktem’in Şişli Büyükdere Caddesi’nde aracında dün uğradığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Edinilen bilgilere göre, suikast talimatının çetenin yurt dışında firari durumda bulunan elebaşları tarafından S.Ö.’ye verildiği ortaya çıktı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin devam eden çalışmalarda, olayı gerçekleştiren zanlılarla irtibatı tespit edilen ve suikastle ilişkileri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

Şüphelilerden ikisinin 18 yaşın altında olduğu kaydedilen açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir." denmişti.

Avukat Serdar Öktem
Avukat Serdar Öktem

SERDAR ÖKTEM CİNAYETİ

Avukat Serdar Öktem, dün otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan Öktem, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, kollukça yapılan iz takibine göre olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen bir şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır." bilgisi verilmişti.

Başsavcılığın açıklamasında, olayı gerçekleştiren şüphelilerin, kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada, olayda kullanılan 2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere 4 silah, kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği bildirilmişti.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği belirtilmişti.
Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalandıkları, emniyet güçlerince yapılan aramada olayda kullanılan silahlar (2 kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 silah), kar maskesi ve eldiven gibi eşyaların ele geçirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"İlk belirlemelere göre eylemin bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir."

OTOPSİ RAPORU

Adli Tıp Kurumunun ön otopsi raporunda, Öktem'in kafa bölgesine isabet eden bir yaralanma ile yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az birinin ve sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az birinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedilmişti.

Raporda, Öktem'in ölümüne ilişkin, "Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Borç kapatma kredisi 2025: Devlet destekli borç kapatma kredisi şartları neler?Archie Brown'dan merak uyandıran hamle: Her şeyi sildi, yeni mesajı dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahçeli'nin İmralı çıkışına DEM'den ilk yorum: Komisyon mutlaka gitmeli - GündemBahçeli'nin İmralı çıkışına DEM'den ilk yorumErdoğan duyurdu! Ortak alfabe konusunda ilk adımı Türkiye attı - GündemOrtak alfabe konusunda ilk adımı Türkiye attıÖnce Trabzon sonra Artvin! Karadeniz'de yürekler ağza geldi, ekipler alarma geçti - GündemKaradeniz'de yürekler ağza geldi, ekipler alarmdaKayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılar! CHP'li belediyenin kararı tepki çekti - GündemKayı Bayrağı ve Osmanlı armasını kaldırdılarAkran zorbalığından 12 gündür yoğun bakımda! Hayati tehlikeli devam ediyor - GündemAkran zorbalığı yüzünden 12 gündür yoğun bakımda!İletişim Başkanı Duran'dan 7 Ekim mesajı: Adalet tecelli edene kadar mücadeleye devam edeceğiz - Gündem"Adalet tecelli edene kadar devam edeceğiz"
Sonraki Haber Yükleniyor...